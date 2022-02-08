YAŞAM
08 Şubat 2022 - 21:27

Tekirdağ Çorlu Deresi aşırı yağışlar nedeniyle taşarken köprü trafiğe kapatıldı

Tekirdağ'da etkili olan kuvvetli yağışlar sebebiyle Çorlu Deresi taştı. Köprüden araç ve yaya trafiğinin köprüden sağlanamayacağını duyurulurken köprü trafiğe bir süre kapatıldı.

YAŞAM
08 Şubat 2022 - 21:27
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Tekirdağ Çorlu Deresi aşırı yağışlar nedeniyle taşarken köprü trafiğe kapatıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar  Tekirdağ, sağanak yağışa teslim oldu. Aşırı yağışlar sebebiyle Ergene Nehri'nin taşmasının ardından Çorlu deresi de taştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, "Derenin su seviyesi normale dönene kadar araç ve yaya trafiğini bu köprüden sağlayamayız." dedi.




TAŞÇI: ŞU ANDA HERHANGİ BİR SIKINTI YOK



Tekirdağ Çorlu ilçesinde, aşırı yağışlara karların erimesi eklenince Ergene Nehri'nin kollarından biri olan Çorlu Deresi taştı. Derenin taşmasından Sağlık Mahallesi ile Sarılar Mahallesi'ni birbirine bağlayan Çorlu Deresi köprüsü etkilenirken köprü sular altında kalırken ,köprü  yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, AA muhabirine, bölgede son günlerde yaşanan yağışlardan dolayı Çorlu Deresi'nde su seviyesinin yükseldiğini söyledi.
Şu anda önemli herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirten Taşçı, "Derenin su seviyesi normale dönene kadar araç ve yaya trafiğini bu köprüden sağlayamayız. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok." dedi.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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