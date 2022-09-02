Tekirdağ'da Bağ Bozumu Şenliği: Türkiye Üzüm Ihracatında Dünya Birincisi













Tekirdağ'da düzenlenen Bağ Bozumu Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker, "İhracatta da 700 milyon dolarlık bir ihracat potansiyelimiz var. Yani milli ekonomiye çok fazla bir katkı sağlıyoruz. Buna da baktığımız zaman da üzüm ihracatı yönünden de Türkiye dünyada birinci sırada” dedi.Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü işbirliği ile Bağbozumu Şenliği düzenlendi. Şenliğe, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı ve birden fazla davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, konuşmaların ardından bağbozumu ile devam etti. Katılımcılar ve davetliler bağda üzüm hasadı yaptı. Ayrıca süslenen bağ alanında davetli vatandaşlarda bol bol fotoğraf çekildi.Üzüm ihracatında Türkiye birinciProgramda konuşma yapan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker, "Buradaki etkinliğin farklı bir anlamı var bu açıdan da özellikle Türkiye'deki bağ alanlarının yüzde 10'unun bölgemizde olduğu düşünüldüğünden ve ayrıca enstitümüzün geliştirmiş olduğu Türkiye'deki toplam 35 çeşidin 19'unun geliştiren enstitüde olması ayrı bir önem arz etmektedir. Üzümün hem üretimi açısından dünyada oldukça önemli yeri olan bir ülkeyiz. 390 bin hektar alanda üzüm üretimi yapılmakta. 3,7 milyon ton bir ürünle dünyada altıncı sıradayız. İhracatta da 700 milyon dolarlık bir ihracat potansiyelimiz var. Yani milli ekonomiye çok fazla bir katkı sağlıyoruz. Buna da baktığımız zaman da üzüm ihracatı yönünden de Türkiye dünyada birinci sırada" ifadelerini kullandı.Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise bağ bozumu etkinliklerini geleneksel hale getirdiklerini aktararak, "Hem ata tohumlarımızı yetiştireceğiz hem üzümümüzün bin 457 çeşit diyor ancak yabancı üzümlerle birlikte bin 600 çeşit bu bölgede üzüm var. O üzümlerin bir canlı müze şeklinde bütün hepsinin sergileneceği yaklaşık 120 dönüm arazi içerisinde çalışmalarını yürüttüğümüz ve Allah nasip ederse bir buçuk ay içerisinde de vatandaşımızın kullanımına açacağımız muazzam bir proje geliyor. Biz bu organizasyonlarla birlikte hem bölgemizdeki bin 600 çeşit üzümü tanıtabileceğimiz ve yaşatacağımız etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Şehrimizin tanıtımına da katkı sağlayabilecek organizasyonlara imza atmak istiyoruz. İnşallah etkinliğimiz gelecek yıl daha da güzel olacak" diye konuştu.