Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü kaza kamerada

Kaza, saat 12.30 sıralarında Muratlı-B.Karıştıran yolu 1. km üzerinde bir beton fabrikası önünde gerçekleşti. İddiaya göre; Muratlı'dan B.Karıştıran yönüne doğru hareket halindeki İslam K. idaresindeki araç, yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mahmut T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere birden fazla polis ve sağlık ekibi yollandı. Sürücü İslam K. ise gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kaza bölgesine gelen polis ekipleri ise olaya ilişkin tahkikat başlattı. Öte yandan, kaza anları güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.
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