YAŞAM
07 Eylül 2022 - 19:01

Tekirdağ'da ilginç kaza kamerada: 4 yaralı

Tekirdağ'da otomobilin hafif ticari araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Otomobilin çarptığı ticari aracın yandan 2 teker üzerinde durup tekrar doğrulduğu anlar kameraya yansıdı.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 19:01
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tekirdağ'da ilginç kaza kamerada: 4 yaralı


Kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan beyaz köy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.H. idaresindeki 34 YHT 33 plakasına sahip otomobil, önünde hareket halinde olup benzinliğe girmek isteyen E.M. idaresindeki 22 DS 708 plakasına sahip hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilecek konuma gelen hafif ticari araç, bir müddet yandan 2 teker üzerinden ilerleyerek tekrar doğrulup savruldu. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.



Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, bölgeye gelen 112 acil sağlık personelleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri de kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kaza sonrası araçların yoldan çekilmesi için çalışma başlatıldı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Malatya'da bariyerlere çarparak savrulan araçtaki 2 kişi yaralı olarak kurtuldu!
Malatya'da bariyerlere çarparak savrulan araçtaki 2 kişi yaralı olarak kurtuldu!
Bacanağını öldürdükten sonra kahvede çay içip cinayeti anlatmış
Bacanağını öldürdükten sonra kahvede çay içip cinayeti anlatmış
Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız göreve başladı
Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız göreve başladı
Siirt’te yer altından gelen sesler için AFAD ekipleri köyde incelemede bulundu
Siirt’te yer altından gelen sesler için AFAD ekipleri köyde incelemede bulundu
Düzce ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Düzce ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Gece kartallarının dikkati ile motosiklet hırsızı yakalandı
Gece kartallarının dikkati ile motosiklet hırsızı yakalandı
Son Haberler
Malatya'da bariyerlere çarparak savrulan araçtaki 2 kişi yaralı olarak kurtuldu!
Malatya'da bariyerlere çarparak savrulan araçtaki 2 kişi yaralı olarak...
Bacanağını öldürdükten sonra kahvede çay içip cinayeti anlatmış
Bacanağını öldürdükten sonra kahvede çay içip cinayeti anlatmış
En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı
En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı
Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız göreve başladı
Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız göreve başladı
Siirt’te yer altından gelen sesler için AFAD ekipleri köyde incelemede bulundu
Siirt’te yer altından gelen sesler için AFAD ekipleri köyde incelemede...
Adana Demirspor, Beşiktaş'lı futbolcu Gökhan Töre'yi renklerine bağladı!
Adana Demirspor, Beşiktaş'lı futbolcu Gökhan Töre'yi renklerine bağladı!
Muğla'da yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti! İnternet modeminden uyuşturucu çıktı!
Muğla'da yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti! İnternet modeminden...
Düzce ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Düzce ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Konya'da yol verme kavgası: 4 kişi silahla yaralandı!
Konya'da yol verme kavgası: 4 kişi silahla yaralandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da Sancaklı liderlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da Sancaklı liderlerle görüştü
Türk Hava Kuvvetleri'nin Turaz Kartalı 2022 tatbikatı Azerbeycan'da hız kesmeden devam ediyor!
Türk Hava Kuvvetleri'nin Turaz Kartalı 2022 tatbikatı Azerbeycan'da...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunda Belgrad Kulesini ziyaret etmeyi ihmal etmedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunda Belgrad Kulesini ziyaret etmeyi...
Gece kartallarının dikkati ile motosiklet hırsızı yakalandı
Gece kartallarının dikkati ile motosiklet hırsızı yakalandı
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılık iddiası magazinde bomba etkisi yarattı!
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılık iddiası magazinde bomba etkisi...
Ankara'da sokakta çocuk cesedi bulunmuştu! Olayla ilgili aileye en yakın isimlerden biri tutuklandı
Ankara'da sokakta çocuk cesedi bulunmuştu! Olayla ilgili aileye en yakın...