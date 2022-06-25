Tekirdağ'da kanlı kavga! Taşlar, sopalar havada uçuştu

Tekirdağ Şeyh Sinan ile Reşadiye mahallerinin Kumyol üzerinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre gece saatlerinde alacak verecek meselesi yüzünden iki taraf arasında tartışma çıktı.Çıkan tartışmanın yatışmamasıyla kavgaya dönen olayda taşlar ve sopar havada uçuştu.
Öfkeli gruplar bir birlerine bıçakla ve sopalarla saldırdı.Olayın dahada büyümesiyle çok sayıda polis ekibi olay yerine intikal etti. Ekipler kavgayı ayırmayı çalışırken 2 polis ekibi yaralandı, taraflardan 8 kişi yaralanarak hastanelik oldu.
Olay yerine gelen çok sayıda sağlık ekibi iik müdahaleyi yaptıktan sonra sonra yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.Öte yandan yaralanan polis memurlarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.Yaşanılan Kavga ile ilgili 20 kişi gözaltına alınarak ifadelerinin alınması amacıyla emniyete götürüldüler.Şüpheliler üzerinde yapılan aramada ise çok sayıda kavgada kullanılan sopa,bıçak yanında birde 7 adet tabanca bulundu.