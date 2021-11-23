Tekirdağ'da korkunç kaza! 2 ölü,15 yaralı

Sabah saatlerinde Tekirdağ Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Muratlı'dan Büyükkarıştıran yönüne doğru hareket halindeki Özcan Özdemir yönetimindeki bir otomobil, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin de etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı şeride geçti.
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen otomobil, Büyükkarıştıran istikametinden Muratlı yönüne doğru seyir halindeki R.Ö. idaresindeki bir servis midibüsüne çarptı.
Gerçekleşen kaza sonrasında araç içerisinde sıkışan sürücü Özcan Özdemir ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Nalan Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan servis sürücüsü R.Ö. ile araçta bulunan 15 işçi ise yaralanırken ihbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin çalışması ile işçi servisinde bulunan yaralı işçiler, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kaza bölgesine gelen Emniyet Trafik ve Jandarma Trafik ekipleri ise, yol güvenliğini sağladı. Trafik diğer şeritten verildi.
Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna sevk edildi.
Kaza bölgesine gelen işadamı Kerem Demir, çok üzüntülü bir durum olduğunu ifade ederek, araba benzerliği sebebiyle kendisinin kaza yaptığını sanıldığını ifade ederek, çok fazla telefon aldığını belirtti. Demir, "Çok üzgünüm. Allah bu tür acıları kimseye göstermesin. Sabah çok fazla telefon aldım benim kaza yaptığımı zannetmişler" dedi.