YAŞAM
23 Kasım 2021 - 14:34
Güncelleme: 23 Kasım 2021 - 14:34

Tekirdağ'da korkunç kaza! 2 ölü,15 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde gerçekleşen kazada işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 15 işçi de yaralandı.

YAŞAM
23 Kasım 2021 - 14:34
Güncelleme: 23 Kasım 2021 - 14:34
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tekirdağ'da korkunç kaza! 2 ölü,15 yaralı
Sabah saatlerinde Tekirdağ Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Muratlı'dan Büyükkarıştıran yönüne doğru hareket halindeki Özcan Özdemir yönetimindeki bir otomobil, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin de etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı şeride geçti.



Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen otomobil, Büyükkarıştıran istikametinden Muratlı yönüne doğru seyir halindeki R.Ö. idaresindeki bir servis midibüsüne çarptı.



Gerçekleşen kaza sonrasında  araç içerisinde sıkışan sürücü Özcan Özdemir ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Nalan Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan servis sürücüsü R.Ö. ile araçta bulunan 15 işçi ise yaralanırken ihbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin çalışması ile işçi servisinde bulunan yaralı işçiler, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kaza bölgesine gelen Emniyet Trafik ve Jandarma Trafik ekipleri ise, yol güvenliğini sağladı. Trafik diğer şeritten verildi.

Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna sevk edildi.

Kaza bölgesine gelen işadamı Kerem Demir, çok üzüntülü bir durum olduğunu ifade ederek, araba benzerliği sebebiyle kendisinin kaza yaptığını sanıldığını ifade ederek, çok fazla telefon aldığını belirtti. Demir, "Çok üzgünüm. Allah bu tür acıları kimseye göstermesin. Sabah çok fazla telefon aldım benim kaza yaptığımı zannetmişler" dedi.

 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
İçme suyu hattından çıkan 5 metrelik 'kunduz'
İçme suyu hattından çıkan 5 metrelik 'kunduz'
Ataşehir'de doğalgaz patlaması! 1yaralı
Ataşehir'de doğalgaz patlaması! 1yaralı
Son Haberler
İçme suyu hattından çıkan 5 metrelik 'kunduz'
İçme suyu hattından çıkan 5 metrelik 'kunduz'
Ataşehir'de doğalgaz patlaması! 1yaralı
Ataşehir'de doğalgaz patlaması! 1yaralı
Çok sayıda milletvekili hakkındaki fezleke mecliste
Çok sayıda milletvekili hakkındaki fezleke mecliste
Çorum'da dehşet anları! Tartıştığı kadını defalarca bıçakladı
Çorum'da dehşet anları! Tartıştığı kadını defalarca bıçakladı
Dolar kurunda yükseliş devam ediyor! 23 Kasım dolar kuru ne kadar?
Dolar kurunda yükseliş devam ediyor! 23 Kasım dolar kuru ne kadar?
Bulgaristan’ın başkentinde felaket! Otobüsteki 46 kişi yanarak can verdi!
Bulgaristan’ın başkentinde felaket! Otobüsteki 46 kişi yanarak can...
Afganistan'da TV dizileri kadınlara yasaklandı!
Afganistan'da TV dizileri kadınlara yasaklandı!
Ankaralı kadınlara ulaşımda büyük kolaylık! Artık istedikleri yerde inebilecekler..
Ankaralı kadınlara ulaşımda büyük kolaylık! Artık istedikleri...
TikTok fenomeni ağrı kesici sanarak AirPod kulaklığını yuttu!
TikTok fenomeni ağrı kesici sanarak AirPod kulaklığını yuttu!
Ameliyata alınan usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu açıklandı!
Ameliyata alınan usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu açıklandı!