Tekirdağ'da korkunç olay! Havai fişekler kahvehaneye düştü

Tekirdağ Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre bir kahvehanede bir düğün çevresinden atılan havai fişekler yön değiştirerek kahvehaneye düştü. Olayda havaya atılan havai fişeklerden yön değiştiren iki adet havai fişek, kahvehanede oturan vatandaşların üzerine düştü. Kahvehanede oturan müşteriler büyük panik yaşarken yürekleri ağza getiren olayda yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu. Yaşanan panik ise anbean kameraya yansıdı. Öte yandan olayın ardından kahvehane işletmecisinin şikayette bulunmadığı öğrenildi.