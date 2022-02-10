GÜNDEM
10 Şubat 2022 - 17:55

Tekirdağ'da lise öğretmenden öğrencisine iğrenç taciz!

Tekirdağ'da lise öğretmeni olarak görev yapan Ç.A.'nın (32) 16 yaşındaki öğrencisini taciz ettiği öğrenildi. İğrenç olay ise öğretmenin öğrencisine attığı mesajlarla ortaya çıktı.

GÜNDEM
10 Şubat 2022 - 17:55
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Tekirdağ'da lise öğretmenden öğrencisine iğrenç taciz!
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde lisede okuyan 16 yaşındaki kız öğrenci E.N.T., öğretmeni Ç.A.'nın (32) tacizine uğradı. Genç kız, tacize daha fazla dayanamadı ve telefonuna öğretmeninin gönderdiği mesajları ailesine göstermek zorunda kaldı.




Duyanların midesini bulandıran olayda iddialara göre lise öğretmeni Ç.A. (32) 16 yaşındaki kız öğrencisi E.N.T.'ye mesajlar göndermeye başladı. Taciz içerikli mesajlardan rahatsızlık duyan genç kız, sonunda daha fazla dayanamadı ve telefonu alarak ailesinin yanına koştu.






Aile mesajları görür görmez hemen polise başvurdu ve öğretmen Ç.A.'dan şikayetçi oldu. Yapılan şikayet üzerinde kaymakamlık öğretmeni açığa alırken hakkında adli soruşturma başlatıldı. Savcılıkta ifade veren Ç.A., daha sonra Şarköy Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılırken 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Ç.A.'nın, polise verdiği ifadesinde, cinsel anlamda herhangi bir suç işlemediğini ve kız öğrencisine fiziksel temasta dahi bulunmadığını söylediği öğrenilirken suçlamaları kabul etmediğini de talep ettiği belirtildi.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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