Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, hırsızlık, yaralama, silahla tehdit ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. isimli şahsın kaldığı ikamete baskın yaptı.Zanlı 6. kattan alt kattaki binaya atlamak istediği sırada camdan aşağı sarkarken polis tarafından kıl payı yakalandı. Karakoldaki işlemleri sonrası zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.
YAŞAM
19 Eylül 2022 - 14:13
Tekirdağ'da şoke eden görüntüler: Camdan aşağı kendini sarkıtırken yakalandı
Tekirdağ Çorlu'da çok sayıda suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, apartmanın 6. katındaki camdan aşağı kendini sarkıtırken polis tarafından yakalandı.
YAŞAM
19 Eylül 2022 - 14:13
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