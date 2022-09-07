Tekirdağ'da talihsiz kaza: Merdivenden düşüp hastanelik oldu













Kaza, Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde Belediye İş Hanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, merdivenin üzerinde çalışan N.B., kısa bir süre dikkatsizlik neticesinde yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düştü. Belinden yaralanan genç için ambulans çağrıldı.İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü