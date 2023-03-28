









FENERBAHÇENİN TEKNİK DİREKTÖRÜNDE AÇIKLAMALAR







Teknik Direktör Jorge Jesus'dan geleceği hakkında konuştu! Taraftarın merak ettiği soruyu yanıtladı... Fenerbahçe'de kalacak mı? Herşey bir ihtimal diyerek açıkladı. Fenerbahçe cephesinden bir gelişme var. Fenerbahçenin Teknik Direktörü olan Jorge Jesus, takımdaki geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...Fenerbahçenin teknik direktörü Jesus, takım ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geleceği hakkında konuşan Jesus'un açıklamaları haberimizin ayrıntılarında...Jesus, önümüzdeki süreçlerde ne yapacağı ile ilgili kararları Fenerbahçe takımında sözleşmesinin bitmesi ile açıklayacağını belirtti. Açıklamasında: "Dünyada Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak istemeyen var mı? Belki Real Madrid veya Barcelona'yı çalıştırırsam." diye beyanda bulundu. Teknik direktörlük konusunda kendisiyle kimsenin iletişimde bulunmadığına dikkat çekerek, "Sözleşmem mayısta bitiyor, sonrasında neler olacağını göreceğiz. Sezon ortasında ne yapacağıma karar vermiyorum. Sözleşmem bittiğinde karar vereceğim. Daha önce de böyle yaptım. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz." diye açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğa oynadığını ve bu nedenle de şampiyonluğa yakın takımlar ile çalışmak istediğini de sözlerine ekleyerek şöyle devam etti, "Daha önce böyle yaptım. Hiçbir şey kazanamayacağım kulübe antrenörlük yapmam. Kariyerimde her şey bir ihtimal. Hiçbir şeyi kenara atmıyorum." diye beyanat verdi.