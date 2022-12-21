Teknik direktörlüğe geri mi dönecek? Fatih Terim geleceği hakkında kararını verdi













İtalya'ya geri dönebilir iddiası!

Yaklaşık 1 yıl önce Galatasaray'dan ayrılan ve geleceği merak konusu haline gelen Fatih Terim sessizliğini bozdu. 2022'nin Ocak ayında Galatasaray'da kötü gidişatın faturası Fatih Terim'e kesilmiş ve 69 yaşındaki teknik adam ile yollar ayrılmıştı.O günden bu yana kariyeri ile ilgili konuşmayan Fatih Terim sessizliğini İtalyan basınına bozdu. Öncelikle Katar'da düzenlenen Dünya Kupası hakkında görüşlerini bildiren Fatih Terim, Arjantin Milli Takımı ile kupayı müzesine götüren Lionel Messi için istediği her şeyi sahada yapabilecek düzeyde bir yıldız diyerek övgüler yağdırdı.Daha önce İtalya'da Fiorentina ve Milan'ı çalıştıran tecrübeli çalıştırıcıdan Süper Lig'deki İtalyan teknik direktörleri değerlendirmesi istendi. Pirlo ve Farioli'yi sevdiğini söyleyen Terim, Montella'nın ikisine nazaran daha iyi durumda olduğunu belirtti. Serie A'daki şampiyonluk mücadelesine de değinen Fatih Terim, Fiorentina ve Milan'ı çalıştırmasına rağmen şampiyonluk yolunda Napoli'yi desteklediğini söyledi. Kariyeri ile ilgili de konuşan Terim, iyi bir teklif, güzel bir proje gelmesi halinde her takımın başına geçmeye hazır olduğunu iletti.