TEKNOFEST 'dünyanın en büyük organizasyonu' olarak tarihe geçti!













"TEKNOFEST, tam bağımsızlık ve refah içinde geleceğimizin teminatıdır"

"Yolumuza çıkan ne olursa olsun geri dönmeyeceğiz"





1 MİLYONDAN FAZLA YARIŞMACI KATILIM GÖSTERDİ

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye'nin milli teknolojisinin gelişmesinde önemli rol oynayan birçok kuruluşla ortaklaşa düzenlenen TEKNOFEST, İstanbul'da Atatürk Havalimanında 27 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.Etkinliğin son gününde düzenlenen kapanış töreninde ise teknik yarışmada dereceye girenler TEKNOFEST İstanbul kapsamında ödüllendirildi. TEKNOFEST'in yeni marşının ilk kez seyircilere dinletildiği aktarıldı. TEKNOFEST İstanbul'da hava gösterisini gerçekleştiren Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fursan Al Emaratın Hava Akrobasi ekibiyle birlikte Fas Hava Kuvvetleri ekibinin de aralarında bulunduğu ekipler plaketlerini aldı. Ayrıca TEKNOFEST Deprem Gönüllüsü Akreditasyon Programı kapsamında deprem bölgelerinde gönüllü olarak görev yapan medya, STK ve yerel yönetim temsilcilerine plaketleri takdim edildi.Kapanış konuşmasında TEKNOFEST ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, anıtsal bir TEKNOFEST'i daha başarı ile tamamladıklarını söyleyerek TEKNOFEST'in rekorlar kıran, geleceğimiz için umut verici bir festival olduğunu ifade etti. "Teknoloji geliştireceğim, ülkemizi tamamen bağımsız bir geleceğe taşıyacağım" diyen Bayraktar, gençlerin TEKNOFEST'e akın ettiğini belirterek, "Bir milyondan fazla genç kayıt oldu. Bu yıl yarışmalarımıza katıldı. Rakiplerimiz bu yılki rekor birincileri yendi." dedi.2019 yılında 1 milyon 720 bin katılımla dünya rekoru kırdıklarını hatırlatan Selçuk Bayraktar, “Dün 1 milyon kardeşimiz Milli Teknolojik Dönüşüm'ü karşılamak için yiğitlerin mekanı Atatürk Havalimanı'na akın etti. TEKNOFEST 2023 bu kapsamda 2,5 milyonu aşkın ziyaretçisiyle “dünyanın en büyük organize etkinliği” olarak tarihe geçti. Birlikte yaptık. İlk günden beri yanımızda olan milletimize şükranlarımı sunarım."TEKNOFEST'in tahakküme ve dev tekellerle birlikte geleceğimize ve gençliğimize inanmayanlara güçlü bir muhalefet olduğunu aktaran Bayraktar, konuşmasında şunları kaydetti: "TEKNOFEST, kendi yurdunda yabancıya, kendi evinde dışlanmışa başkaldırıdır. TEKNOFEST, "Vatan ve insanlık için birlikte gönülden çalışacağız" diye düşünen yiğitlerin kardeşlik meydanı. Milli Teknoloji Hareketi kendisini Türkiye gençleri arasında görenlerin buluşma yeridir. İş ortaklığımız her geçen gün büyüyor. İnşallah hep birlikte, omuz omuza tüm zorlukların üstesinden geleceğiz. Kardeşlik en büyük hazinemizdir. Kadim medeniyetimizde adalet, merhamet, iyilik değerlerine sahip bir dünyayı hep birlikte kuracağımızı umalım. Şairin yüreğimize dokunan mısralarında dediği gibi: “Yol onun, varlığı onun, gerisi meşakkat. Yüz üstü çok süründün, kalk Sakarya.”Selçuk Bayraktar, Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle TEKNOFEST'i 3 büyük şehirde düzenleme kararı aldıklarını belirterek, "100. yılımızda başkentimiz Ankara ve bağımsızlığımızın simgesi İzmir'de TEKNOFEST düzenlenecek, sahip çıkacağız." şeklinde konuştu. TEKNOFEST'in ziyaretçiler için harika olduğunu söyleyen Bayraktar, incelemesini şöyle noktalıyor: TEKNOFEST'i hayata geçiren ekibimize, arkadaşlarıma, gönüllülerimize, konuşmacılarımıza, yarışmaya katılan kardeşlerime çok teşekkür ederim sevgili ülkem. Coşkumuza ortak olun ve dualarınızı esirgemeden bize destek olun. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. TEKNOFEST önce Allah için sonra ülkemiz için."TEKNOFEST'TE 102 farklı kategoride 41 ana müsabaka düzenlendi ve bu müsabakalara 332.000 takım ve bir milyonun üzerinde yarışmacı katılım gösterdi. Düzenlenen yarışmalarda 13 milyon TL'den fazla ödül, 30 milyon TL'den fazla malzeme desteği de verildi.Akıllı ulaşım, biyoteknoloji inovasyonu, çip tasarımı, dikey inişli roketler, eğitim teknolojisi, engelsiz yaşam teknolojisi gibi pek çok kategoride düzenlenen yarışmaların yanı sıra katılan kuruluşlar, geliştirdikleri ürünleri ve sundukları hizmetleri açtıkları stantta sergiledi. Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar Akıncı gibi önemli savunma sanayi projeleri de ziyaretçilere tanıtıldı. Bayraktar TB3 silahlı drone bu yıl ilk defa TEKNOFEST etkinlik alanı içinde yerini aldı. Bayraktar Kızılelma ile Solo Türk, TEKNOFEST'te ziyaretçilerini bir arada ağırladı.