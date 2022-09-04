TEKNOFEST KARADENİZ 2022 sona erdi













600 binden fazla yarışmacının başvurduğu, T3 Vakfı tarafından Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ 2022, bugün yapılan törenle sona erdi. Törende TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, festivalde dereceye giren takım ve öğrencilere hediyelerini takdim etti.Törende konuşan Selçuk Bayraktar, “Başladığı andan itibaren iklimi değiştiren, adeta yüksek hızlı bir şarj istasyonu gibi hepimizi şarj eden bir TEKNOFEST'in sonuna geldik. TEKNOFEST mevsimi, milli teknoloji rüzgarlarının güçlü bir şekilde estiği, heyecan veren coşkulu bir mevsimdir. TEKNOFEST iklimi hem bu günümüz benzer şekilde geleceğimiz için umut veren bir iklimdir. Gençler, sizler tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'nin yarınlarısınız. Sizler geleceğimizin umut dolu hikayelerinin yazarlarısınız. Sizler milli teknoloji hamlesini geleceğe taşıyacak sancaktarlarımızsınız. Kolay olmayacak. Türlü türlü engellerle yolunuza taşlar döşenmeye çalışılacak. Tüm bu taşlarla, yolunuzu kesecek takozlarla el ele omuz omuza sırt sırta vererek mücadele edeceğiz. Kim milli teknolojinin gelişmesi, serpilmesi, büyümesi için omuz verirse. Onlarla yan yana yürüyeceğiz” dedi.TEKNOFEST 2023'ün İstanbul'da yapılacağını altını çizen Bayraktar, “Milli Teknoloji Hamlesi sadece gençlerin çabalarıyla değil, milletimiz tarafından adeta bir seferberlik ruhuyla sahip çıkıldığı takdirde hedefe ulaşacak ve menzile varacaktır. TEKNOFEST'e katkı veren valimize, belediye başkanımıza, paydaşlarımıza, Karadeniz halkına, T3 Vakfındaki ekip arkadaşlarıma, gönüllülerimize, genç kardeşlerimize, dünyanın farklı noktalarından gelen aziz milletimize teşekkür ediyorum. Seneye TEKNOFEST 2023'te İstanbul'da görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.Bayraktar, konuşmasının ardından alanda gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.