Teknofest’te Türkiye’nin ilk büyük ölçekli teslimat robotu ödüllendirildi













Samsun'da düzenlenen dünyanın en geniş ve en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest 4. gününde birçok takım ve firmanın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Teknofest, havacılık-uzay teknolojileri alanında sergilenen ürünlerle dünyaya göz kırparken, alanında birbirinden önemli teknolojiler de ödüllendiriliyor. Teknofest Girişim Programı dahilinde geçen yılların finalistlerinin de yer aldığı 333 firmadan ilk 20'ye giren YTÜ Yıldız Teknopark firmalarından biri olan Robeff Teknoloji, Türkiye'nin ilk büyük ölçekli teslimat robotuyla 100 bin TL'lik hibe desteği kazandı. Sürücüsüz ve elektrikli teslimat robotuyla maliyetleri azaltmaya hazırlanan Robeff Teknoloji takımı, ödülü Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın elinden aldı.Robeff olarak sürücüsüz orta ve son kilometre teslimat araçları geliştirdiklerini söyleyen Robeff Genel Müdürü Özkan Köroğlu, geliştirdikleri araçların sağladığı teslimat çözümleri ile hem ticarileşebilir ek olarak insanların hayatını kolaylaştırabilmeyi hedeflediklerini izah etti. Köroğlu, “Öncelikle böyle bir organizasyonun içerisinde bulunduğumuz ve Teknofest girişim ekosistemine dahil olduğumuz için çok mutluyuz. Bu organizasyonda son 20 şirket arasına kalarak hem üniversitemizi eş zamanlı YTÜ Yıldız Teknopark'ı temsil edebilmenin gururunu yaşıyoruz. Ürünümüz orta ve son kilometre teslimat robotu. Bu robot daha öngörülebilir, izlenebilir ve düşük maliyetli teslimat çözümleri sunuyor. Tamamen sürücüsüz olduğu için 7/24 faaliyet gösterebiliyor yani hem kargolarımızı aynı zamanda online market alışverişlerimizi dilediğimiz saatte teslim alabiliyoruz. Aynı zamanda tamamen elektrikli olan bu ürün son kilometre teslimat maliyetlerini de düşürüyor. Türkiye'de yollarda gidebilen yüksek hacimli ve yüksek menzilli teslimat araçları sınıfında Robeff Türkiye'deki tek örnek” dedi.