TEKNOLOJİ
02 Eylül 2022 - 13:57

Teknofest'te Türkiye'nin ilk büyük ölçekli teslimat robotu ödüllendirildi

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Samsun'da hız kesmeden devam etmekte. Teknofest Girişim Programı çerçevesinde heyecanla beklenen girişim gösteri gününde Türkiye'nin ilk büyük ölçekli teslimat robotu hibe desteği kazanırken, birbirinden önemli birçok girişim ise teknoloji severlerle buluşuyor.

TEKNOLOJİ
02 Eylül 2022 - 13:57
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Teknofest’te Türkiye’nin ilk büyük ölçekli teslimat robotu ödüllendirildi


Samsun'da düzenlenen dünyanın en geniş ve en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest 4. gününde birçok takım ve firmanın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Teknofest, havacılık-uzay teknolojileri alanında sergilenen ürünlerle dünyaya göz kırparken, alanında birbirinden önemli teknolojiler de ödüllendiriliyor. Teknofest Girişim Programı dahilinde geçen yılların finalistlerinin de yer aldığı 333 firmadan ilk 20'ye giren YTÜ Yıldız Teknopark firmalarından biri olan Robeff Teknoloji, Türkiye'nin ilk büyük ölçekli teslimat robotuyla 100 bin TL'lik hibe desteği kazandı. Sürücüsüz ve elektrikli teslimat robotuyla maliyetleri azaltmaya hazırlanan Robeff Teknoloji takımı, ödülü Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın elinden aldı.

Türkiye'de alanında tek örnek



Robeff olarak sürücüsüz orta ve son kilometre teslimat araçları geliştirdiklerini söyleyen Robeff Genel Müdürü Özkan Köroğlu, geliştirdikleri araçların sağladığı teslimat çözümleri ile hem ticarileşebilir ek olarak insanların hayatını kolaylaştırabilmeyi hedeflediklerini izah etti. Köroğlu, “Öncelikle böyle bir organizasyonun içerisinde bulunduğumuz ve Teknofest girişim ekosistemine dahil olduğumuz için çok mutluyuz. Bu organizasyonda son 20 şirket arasına kalarak hem üniversitemizi eş zamanlı YTÜ Yıldız Teknopark'ı temsil edebilmenin gururunu yaşıyoruz. Ürünümüz orta ve son kilometre teslimat robotu. Bu robot daha öngörülebilir, izlenebilir ve düşük maliyetli teslimat çözümleri sunuyor. Tamamen sürücüsüz olduğu için 7/24 faaliyet gösterebiliyor yani hem kargolarımızı aynı zamanda online market alışverişlerimizi dilediğimiz saatte teslim alabiliyoruz. Aynı zamanda tamamen elektrikli olan bu ürün son kilometre teslimat maliyetlerini de düşürüyor. Türkiye'de yollarda gidebilen yüksek hacimli ve yüksek menzilli teslimat araçları sınıfında Robeff Türkiye'deki tek örnek” dedi.

Hedef: Kısa sürede Avrupa pazarına açılmak

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Elektrikli araç akü fiyatları ne kadar? Elektrikli araç akü ömrü ve kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
Elektrikli araç akü fiyatları ne kadar? Elektrikli araç akü ömrü ve kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
WhatsApp'ta kendi kendinize sohbet etme dönemi başlıyor!
WhatsApp'ta kendi kendinize sohbet etme dönemi başlıyor!
iPhone telefonların hırsızlık olayında hayat kurtaran özelliği!
iPhone telefonların hırsızlık olayında hayat kurtaran özelliği!
Akıllı telefonlarına ekran koruyucu kullananlara önemli uyarı!
Akıllı telefonlarına ekran koruyucu kullananlara önemli uyarı!
Bakan Varank: '2001 yılında bu ülkede sadece 2 teknopark vardı, bugün 94 teknopark var'
Bakan Varank: '2001 yılında bu ülkede sadece 2 teknopark vardı, bugün 94 teknopark var'
Twitter'da başlatılan tek kelime akımına siyasi isimler de katıldı!
Twitter'da başlatılan tek kelime akımına siyasi isimler de katıldı!
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...