YAŞAM
02 Eylül 2022 - 16:56

Teknofest'te Vatandaşlara Sağlık Taraması

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi, TEKNOFEST KARADENİZ’de vatandaşlara sağlık taraması yapıp, bilgilendiriyor.

YAŞAM
02 Eylül 2022 - 16:56
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Teknofest'te Vatandaşlara Sağlık Taraması


Samsun Büyük Anadolu Hastanesi, TEKNOFEST KARADENİZ'de vatandaşlara sağlık taraması yapıp, bilgilendiriyor.


TEKNOFEST KARADENİZ'in finallerinin yapıldığı Samsun'da ilk 4 günde 500 binin üzerinde ziyaretçi festivale akın etti. Samsun Büyük Anadolu Hastanesi de festivalde 1 stant ve 1 ambulans ile vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir. Samsun Büyük Anadolu Hastanesi standında vatandaşlara sağlık taraması yapılırken, sağlık alanında kullanılan teknolojiler de tanıtılıyor.





“Sağlık sektörünün teknolojiden ayrı düşünülmesi mümkün değildir”


Sağlık sektörünün teknolojiyi çok kullandığını ifaden eden Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Muhlis Korur, “Sağlık sektörünün teknolojiden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Sağlık sektörü teknolojiyi son derece kullanan bir sektördür. Teşhis, tanı, tedavi ve operasyonlarda gelişen teknolojiyle birlikte hem süreç kısaltmakta benzer şekilde daha çabuk erişim sağlanmaktadır. 26 yılda sağlıkta güven düsturu ile çalışan hastanemiz, teknolojik bütün imkanlarını sunarak sağlık turizminde de 35 ülkeden gelen hastalara hizmet etmektedir. Samsundaki ve ülke dışından gelen hastalarımıza daha da fazla zaman hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.



“Böyle büyük bir organizasyonda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz”


EKNOFEST gibi büyük bir organizasyonda olmaktan çok mutlu olduklarını söz eden Büyük Anadolu Merkez Hastanesi Başhekimi Dr. Alparslan Tuhta, “Böyle büyük bir organizasyonda Büyük Anadolu Hastaneleri olarak yer aldığımız için gerçekten çok mutluyuz. Kendi standımızda ziyaretçilerimize tıbbi gereçlerle, çocuk ziyaretçilerimize de mikroskopla tanıtımlar yapıyoruz. Ayrıca yetişkin ziyaretçilerimizin tansiyon ve şeker ölçümlerini yapıyoruz. Misafirlerimize hastanemizi tanıtıyoruz. Bir sağlık sektörü temsilcisi olarak 26 yıldır Samsun'da ilk özel hastane olmanın gururunu yaşıyoruz. Böyle büyük bir organizasyonda olmanın bizlerde mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek konuşmasını belirtti.


Büyük Anadolu Hastaneleri, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ'e katılım sağlayan tek özel hastane olarak misafirlerini ağırlamanın gururunu yaşıyor.

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Haber Editörü
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