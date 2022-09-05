TEKNOFEST’te yer alan Refik Anadol sergisine ilgi













Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde gerçekleşen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e katıldı.Türkiye'nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol'un 2021 yılında hayata geçirdiği, uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutarak yeni bir kavramsal çerçeve sunan “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi de TEKNOFEST kapsamında Trendyol'un resmi sponsorluğunda ziyaretçileriyle buluştu. 6 gün süren festival boyunca Refik Anadol, “Makine Hatıraları: Uzay” sergisini günde ortalama 2 bin kişi ziyaret etti.