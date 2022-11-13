TEKNOLOJİ
13 Kasım 2022 - 11:42

Teknoloji devi Apple dijital asistanı 'Hey Siri'yi tarihe gömüyor!

Apple, dijital asistan olarak kullanıma sunduğu Siri'de uyandırma komutu olarak kullanılan 'Hey Siri' yi değiştiriyor. Bu değişiklik ile birlikte 'Hey Siri' komutu deyim yerindeyse tarihe gömülüyor..

TEKNOLOJİ
13 Kasım 2022 - 11:42
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Teknoloji devi Apple dijital asistanı 'Hey Siri'yi tarihe gömüyor!


Teknoloji devi Apple, komutlar vererek çalışan dijital asistanı “Hey Siri” yapay zekasında değişikliğe gidiyor. Yapılan değişiklikle birlikte Apple'ın iOS, watchOS ve tvOS işletim sistemlerinde bulunan dijital asistanı için "Hey Siri" komutu tek kelimeye düşürülmeye hazırlanıyor. İş insanlarının, sporcuların vb. işini kolaylaştıran bu komut sisteminin kaldırılması tartışmalara neden oldu. İşte ilginç konu detayları..

Teknoloji devi Apple dijital asistanı 'Hey Siri'yi tarihe gömdü

"HEY SİRİ" DÖNEMİ SONA ERİYOR



Apple, dijital asistanı Siri'yi sesle etkinleştirmek için kullandığı "Hey Siri" ifadesini tek kelimeye indirerek "Siri" ile değiştirmeye hazırlanıyor. Gelecek yıl veya 2024'te yeni bir uyandırma komutu sunulacak. Apple, komut değişikliğinin nedeni hakkında herhangi bir bilgi sağlamadı. Ancak, tahminler aksanları gösteriyor. Çünkü "hey" kelimesi İngilizce konuşulan tüm ülkelerde aynı şekilde telaffuz edilemez. Ancak yapay zekanın neden bahsettiğini anlamak giderek zorlaşıyor. Bir dijital asistanın tek bir kelimeyi anlaması kolaydır, ancak birçok dile uyum sağlarken zordur.

Teknoloji devi Apple dijital asistanı 'Hey Siri'yi tarihe gömdü

Edinilen bilgilerde bu küçük değişikliğin Siri'nin altında yatan yapay zeka algoritmalarının yeniden yazılmasını gerektireceği öğrenilirken Apple'ın alışveriş modunda Siri'yi üçüncü taraf uygulamalar ve hizmetler ile daha uyumlu hale getirdiği de söyleniyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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