













GOOGLE MESAJLAR ARTIK PROFİL OLUŞTURUYOR







Teknoloji devi Google'dan mesajlar için büyük adım! WhatsApp'ın tahtını sallayacak! Google Mesajlar özelliklerini gören Whatsapp'ı bırakacak. Teknolojinin devi Googledan yeni bir özellik geldi. Uzun zamandır google yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Google'ın çalıştığı alan ise google mesajlar, profil oluşturma özelliği ile çalışmalarını gerçekleştiriyor. İşte diğer detaylar…Bir sosyal medya kullanıcısının ekran görüntüsü ile birlikte google mesajlar artık profil oluşturuyor. Habere ilişkin diğer ayrıntılar ise şöyle...Shift Delete. Net üzerinde yayınlanan bir haberde, Google Mesajlar ayarlar kısmı için görünür olacak. Ayriyeten ek profili kontrol etmek için profili paylaş gibi seçeneklerde olacak. Bu yeni özellik ile birlikte profil fotoğrafının kimler tarafından görüntülendiği ortaya çıkacak.Herkese açık olan profillerde gelen mesajlara yanıt verildiğinde karşıdaki kişi, diğer kişinin profil bilgilerini ve ayrıntılarını görebilecek. Bu yeni özellik ile google'ın android cihazlarda, WhatsApp'a rakip olması öngörülüyor. İletişim ve haberleşme ağı olan WhatsApp, profil oluşturup ve mesajlaşma konusunda tüm dünya için oldukça popüler olan sosyal paylaşım platformu. İlerleyen günlerde tüm detaylar belli olmaya başlayacak. Google'ın çalışmaları sonlanacak. Beklemede kalın.