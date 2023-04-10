TEKNOLOJİ
10 Nisan 2023 - 09:54

Teknoloji devi Google, 'Mavi Tik' işareti için hazırlıklara başladı!

Teknoloji devleri tarafından kullanılan mavi tık özelliğinin duyurusuna hazırlanan Google, Twitter ve Meta'dan sonra ‘mavi tik’ konusu hakkında başlattığı çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor.

TEKNOLOJİ
10 Nisan 2023 - 09:54
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Teknoloji devi Google, 'Mavi Tik' işareti için hazırlıklara başladı!


Milyonlarca kullanıcının en çok tercih ettiği arama motorlarının başında gelen Google, mavi bir onay işareti kullanmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya platformları Twitteri, Instagram vb. Başvurduktan sonra Google, mavi tıklama rozeti ile bir adım daha attı.

GOOGLE'A 'MAVİ TİK' ÖZELLİĞİ GELİYOR

Teknoloji devi Google, 'Mavi Tik' işareti için hazırlıklara başladı



Google Ads'in doğruladığı ve reklam verenler için arama sonuçları içerisinde görünmüş olan bazı reklamlara mavi bir onay işareti eklemenin planlandığı belirtildi.

Google'ın mavi onay işareti, yükseltilmiş mavi bir daire içerisinde görünür ve reklam veren doğrulama programının da parçasıdır. Doğrulanmamış reklam verenler reklamlarında bu işareti göstermezler.

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