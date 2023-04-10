Teknoloji devi Google, 'Mavi Tik' işareti için hazırlıklara başladı!







GOOGLE'A 'MAVİ TİK' ÖZELLİĞİ GELİYOR











Milyonlarca kullanıcının en çok tercih ettiği arama motorlarının başında gelen Google, mavi bir onay işareti kullanmaya hazırlanıyor. Sosyal medya platformları Twitteri, Instagram vb. Başvurduktan sonra Google, mavi tıklama rozeti ile bir adım daha attı.Google Ads'in doğruladığı ve reklam verenler için arama sonuçları içerisinde görünmüş olan bazı reklamlara mavi bir onay işareti eklemenin planlandığı belirtildi. Google'ın mavi onay işareti, yükseltilmiş mavi bir daire içerisinde görünür ve reklam veren doğrulama programının da parçasıdır. Doğrulanmamış reklam verenler reklamlarında bu işareti göstermezler.