TEKNOLOJİ
27 Mart 2023 - 19:15

Teknoloji devi o markadan kötü haber! Herkesin evinde bu markanın eşyası var: O devir resmen kapandı

Toshiba, dünyanın en ünlü elektronik üreticilerinden biri olarak bilinmektedir. Ancak son zamanlarda, şirket satışa çıkarılmıştı. Tokyo merkezli bir fon liderliğindeki konsorsiyum, şirketi 15.3 milyar dolar değerinde bir teklifle satın almayı kabul etti. Toshiba yönetimi, teklifi kabul ederek satış işleminin gerçekleşeceğini duyurdu. İşte ayrıntılar...

TEKNOLOJİ
27 Mart 2023 - 19:15
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Teknoloji devi o markadan kötü haber! Herkesin evinde bu markanın eşyası var: O devir resmen kapandı
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Toshiba, JIP Inc. tarafından yönetilen konsorsiyumun satın alma teklifini kabul etti.

15.3 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE TEKLİF SUNDU

toshiba

Japonya merkezli elektronik üreticisi Toshiba, Tokyo merkezli bir fon tarafından yönetilen konsorsiyumun satın alma teklifini kabul ettiği bildirildi. Yeniden yapılanma planlaması kapsamında Eylül 2022'de birçok teklif aldığını açıklayan Toshiba, sonunda satın alım teklifini kabul etti.



Ulusal basındaki haberlere göre, Japon Industrial Partners (JIP Inc.) fonu tarafından yönetilen yirmiden fazla Japon firma ve kuruluşun yer aldığı konsorsiyum, finansmanı Japon bankaları tarafından sağlanan 2 trilyon yen (15,3 milyar dolar) değerinde bir teklif sundu. Konsorsiyum, hisse senedi satın alımı için mevcut Toshiba hissedarlarına ihale yoluyla teklif sunacak ve ihale, temmuz ayı sonunda gerçekleştirilecek.

Toshiba, 150 yıllık geçmişiyle Japonya'nın köklü üretici şirketlerinden biridir. Ancak 2015 yılında şirket içi muhasebe skandalı nedeniyle ülke içinde kurumsal itibarını zedeledi. Ayrıca, ABD'deki nükleer santral alt kuruluşu Westinghouse Electric Co'nun 2017'de iflas etmesi de uluslararası piyasalarda dikkat çekti. Firmanın yöneticilerinin ayrıca, yabancı hissedarların yönetim kurulundaki etkisini azaltmak için Japonya Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle anlaştığı ortaya çıktı.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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