Teknoloji dünyasında rota değiştirten ChatGPT'in Türkiye fiyatı belli oldu!

ChatGPT artık Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede iOS'ta mobil uygulamalar yayınlıyor. Bu, ChatGPT'yi artık App Store'dan indirebilir ve Türkçe ücretsiz veya ücretli sürümünü kullanabileceğiniz anlamına gelir. Öte yandan ChatGPT iOS uygulamasının kullanıma sunulmasıyla birlikte ücretli sürüm olan ChatGPT Plus'ın fiyatı da yükseldi.
CHATGPT PLUS nedir ve ne işe yarar?
- Arama sorgularından çok daha hızlı bir şekilde sonuçlar verir. - ChatGPT Plus, kullanıcı alışkanlıklarını analiz eder ve kişiselleştirilmiş önerilerde bulunur. - Yaratıcılık: Örneğin ChatGPT Plus'ta chatbot'tan şiir yazmasını istemeniz halinde size daha özgün ve yaratıcı bir şiir yazacaktır. - İş toplantılarının özetleri gibi “profesyonel analiz” yapabilirsiniz. - ChatGPT Plus, kişilerde alışkanlık ve özellikleri analiz ederek yine kişiye özel eğitim ve öğrenme planı oluşturabilir. Örneğin, yeni bir dil öğrenmeyi veya spora kaydolmayı önerebilir.