TEKNOLOJİ
01 Haziran 2023 - 11:54

Teknoloji dünyasında rota değiştirten ChatGPT'in Türkiye fiyatı belli oldu!

Yapay zeka şirketi OpenAI tarafından Kasım 2022'de kullanıma sunulan ChatGPT adlı chatbot, yalnızca bir haftada bir milyon kullanıcıya ulaşarak rekorlar kırdı. Soruları insan diliyle yanıtlayan, hem arama motoru aynı zamanda da chatbot görevi gören ChatGPT'nin hızlı yükselişi, teknoloji şirketlerini bu alana yatırım yapmaya yöneltti.

TEKNOLOJİ
01 Haziran 2023 - 11:54
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Teknoloji dünyasında rota değiştirten ChatGPT'in Türkiye fiyatı belli oldu!


ChatGPT artık Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede iOS'ta mobil uygulamalar yayınlıyor. Bu, ChatGPT'yi artık App Store'dan indirebilir ve Türkçe ücretsiz veya ücretli sürümünü kullanabileceğiniz anlamına gelir. Öte yandan ChatGPT iOS uygulamasının kullanıma sunulmasıyla birlikte ücretli sürüm olan ChatGPT Plus'ın fiyatı da yükseldi.

CHATGPT PLUS nedir ve ne işe yarar?

ChatGPT'in Türkiye fiyatı

ChatGPT Plus, chatbot'un ücretsiz sürümünün gelişmiş sürümü olarak tanımlanabilir. Birçok platformda olduğu gibi, ücretli abonelikler ücretsiz hizmetlerden daha fazla avantaj sunar. Ücretsiz sürümün aksine, ChatGPT Plus aşağıdaki izinlere de sahiptir:



- Arama sorgularından çok daha hızlı bir şekilde sonuçlar verir.

- ChatGPT Plus, kullanıcı alışkanlıklarını analiz eder ve kişiselleştirilmiş önerilerde bulunur.

- Yaratıcılık: Örneğin ChatGPT Plus'ta chatbot'tan şiir yazmasını istemeniz halinde size daha özgün ve yaratıcı bir şiir yazacaktır.

- İş toplantılarının özetleri gibi “profesyonel analiz” yapabilirsiniz.

- ChatGPT Plus, kişilerde alışkanlık ve özellikleri analiz ederek yine kişiye özel eğitim ve öğrenme planı oluşturabilir. Örneğin, yeni bir dil öğrenmeyi veya spora kaydolmayı önerebilir.

ChatGPT'in Türkiye fiyatı

CHATGPT PLUS TÜRKİYE ABONELİK FİYATI 499 TL

Şimdi ChatGPT Plus'ın Türkiye fiyatına gelince, dünyanın birçok ülkesinde 20 USD olan aylık ChatGPT abonelik ücretinin Türkiye'de 499 TL olduğu söylendi. Güncel 24 dolar kuru üzerinden 499 TL karşılığı, Türkiye'deki iOS kullanıcılarının ChatGPT'ye dünyanın geri kalanından 4dolar daha fazla ödeyeceği anlamına geliyor.

Bunun nedeni, Apple'ın App Store'daki uygulamalar için yüzde 30 komisyon almasıdır. Öte yandan ChatGPT'nin Türkiye'de açılmış olan Android uygulamasının da iOS uygulamasında olduğu gibi çok yakında Google Play Store'da yer alacağı açıklanmış olup bununla birlikte herhangi bir tarih belirtilmemiştir.

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Elvan ÇILDIR
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