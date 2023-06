Teknoloji dünyasında rota değiştirten ChatGPT'in Türkiye fiyatı belli oldu!

CHATGPT PLUS nedir ve ne işe yarar?











CHATGPT PLUS TÜRKİYE ABONELİK FİYATI 499 TL

ChatGPT artık Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede iOS'ta mobil uygulamalar yayınlıyor. Bu, ChatGPT'yi artık App Store'dan indirebilir ve Türkçe ücretsiz veya ücretli sürümünü kullanabileceğiniz anlamına gelir. Öte yandan ChatGPT iOS uygulamasının kullanıma sunulmasıyla birlikte ücretli sürüm olan ChatGPT Plus'ın fiyatı da yükseldi.ChatGPT Plus, chatbot'un ücretsiz sürümünün gelişmiş sürümü olarak tanımlanabilir. Birçok platformda olduğu gibi, ücretli abonelikler ücretsiz hizmetlerden daha fazla avantaj sunar. Ücretsiz sürümün aksine, ChatGPT Plus aşağıdaki izinlere de sahiptir:- Arama sorgularından çok daha hızlı bir şekilde sonuçlar verir. - ChatGPT Plus, kullanıcı alışkanlıklarını analiz eder ve kişiselleştirilmiş önerilerde bulunur. - Yaratıcılık: Örneğin ChatGPT Plus'ta chatbot'tan şiir yazmasını istemeniz halinde size daha özgün ve yaratıcı bir şiir yazacaktır. - İş toplantılarının özetleri gibi “profesyonel analiz” yapabilirsiniz. - ChatGPT Plus, kişilerde alışkanlık ve özellikleri analiz ederek yine kişiye özel eğitim ve öğrenme planı oluşturabilir. Örneğin, yeni bir dil öğrenmeyi veya spora kaydolmayı önerebilir.Şimdi ChatGPT Plus'ın Türkiye fiyatına gelince, dünyanın birçok ülkesinde 20 USD olan aylık ChatGPT abonelik ücretinin Türkiye'de 499 TL olduğu söylendi. Güncel 24 dolar kuru üzerinden 499 TL karşılığı, Türkiye'deki iOS kullanıcılarının ChatGPT'ye dünyanın geri kalanından 4dolar daha fazla ödeyeceği anlamına geliyor. Bunun nedeni, Apple'ın App Store'daki uygulamalar için yüzde 30 komisyon almasıdır. Öte yandan ChatGPT'nin Türkiye'de açılmış olan Android uygulamasının da iOS uygulamasında olduğu gibi çok yakında Google Play Store'da yer alacağı açıklanmış olup bununla birlikte herhangi bir tarih belirtilmemiştir.