Facebook, Instagram, Youtube video indirme nasıl yapılır? Sosyal medyadan video indirmenin yanıtları aranıyor







Facebook, Instagram, Youtube Video İndirme Nasıl Yapılır?







Sosyal medya hayatlarımızda önemli bir yer kaplamaya devam ediyor. Facebook, Instagram ve Youtube, en çok ziyaret edilen sosyal medya uygulamaları olarak dikkat çekiyor. Bu uygulamalar üzerinden çeşitli sebeplerle video indirmek isteyen insanlar bunun nasıl yapıldığını öğrenmek için intenete yönelmiş durumda. Peki Facebook, Instagram, Youtube video indirme nasıl yapılır?Facebook’tan video indirmek isteyen kişiler bu işlemi sadece bilgisayar üzerinden gerçekleştirebilir. Bunun için ‘’SaveFrom.Net Yardımcı!’’ tarayıcı uzantısının yüklü olması gerekiyor. Videoyu indirmek için fareyi video ekranının üzerine getirmek ve yeşil bir düğmenin gözükmesi şart. Sonrasında ise bu yeşil düğmeye tıklayarak kalite ve format seçeneklerinin isteğe göre ayarlanmasının ardından indirme işlemine başlayabilirsiniz.Youtube üzerinden video indirmek için ilk olarak videonun URL adresi kopyalanır. Daha sonra ‘’SaveFrom.Net sitesi üzerinde yer alan Youtube dönüştürücü penceresine kopyalanan URL adresi yapıştırılır. En son olarak kalite ve format seçenekleri ayarlanır ve video indirilir.Instagram’dan video indirmeye yarayan çeşitli uygulamalar bulunuyor. Fakat bu işlem için en çok tercih edilen SaveFrom.Net sitesidir. Instagram’dan video indirmek için yine videonun URL’si kopyalanır. Sonrasında SaveFrom.Net sitesindeki dönüştürücü kısmına URL adresi yapıştırılır ve indirme işlemi başlatılır.