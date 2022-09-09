TEKNOLOJİ
09 Eylül 2022 - 14:19

Teknoloji harikası telefonu satın almak için ne kadar çalışmamız gerekir? iPhone 14 Pro'ya sahip olmak için ülkelerin çalışma süreleri

Apple her sene Eylül ayında yeni telefonlarını görücüye çıkarıyor! Iphone 14 serisi 7 Eylül de yapılan Event ile tanıtımı yapıldı. Tanıtımı yapılan telefon teknoloji meraklıları tarafından büyük ilgi gördü. Peki Iphone 14 Pro'nun satış fiyatı ne?

TEKNOLOJİ
09 Eylül 2022 - 14:19
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Teknoloji harikası telefonu satın almak için ne kadar çalışmamız gerekir? iPhone 14 Pro'ya sahip olmak için ülkelerin çalışma süreleri


Iphone 14 pro almak isteyen vatandaşların ne kadar çalışması gerekir? Iphone 14 Pro için ön siparişler alınmaya başladı. Türkiye'de satışı ise Eylül ayının son haftasında gerçekleşecek. Iphone 14 pro satın almak için çalışma süresi, ülkeler sıralamasın da Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar...

Iphone fiyatları açıklandı. Açıklandığı günden itibaren Türkiye için 20 bin liranın vergi olduğu ve telefonun satış fiyatının 39.999'dan başlayacağı söylendi. Tanıtımı yapılan Iphone 14 serisinin satış fiyatları;



Iphone 14: 30.999-38.999 TL

Ipnone 14 Plus: 34.999-42.899 TL

Iphone 14 Pro: 39.999-53.199 TL arasında olduğu belirlendi.

Bu fiyatların aslında çoğu vergi ödemesi. 20.000 TL vergi ücreti dahil. Bu konu ile ilgili açıklama da bulunan Vergi Uzmanu Ozamn Bingöl ;Türkiye satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak belirlenen iPhone 14 Pro’nun yaklaşık 20 bin lirasının vergilerden oluştuğunu söyledi. Telefonun ABD’deki fiyatı 999 dolar (18 bin 200 TL). Bingöl, bu vergilerin Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrol ücreti, Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi gibi vergilerden oluştuğunu belirtirken “Verginin, vergisinin, vergisini ödüyoruz ama yine de yetiremiyoruz…” ifadelerini kullandı.

Iphone 14 Pro'ya sahip olmak için ülkelerin çalışma günler aşağıda yer alıyor;

İsviçre 4.4 gün

ABD 6.1 gün

Avustralya 6.6 gün

Kanada 8.2 gün

Almanya 9.7 gün

Japonya 9.8 gün

Fransa 10.5 gün

İngiltere 11.8 gün

Çin 26 gün

Türkiye'de 270 gün

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
İlginizi Çekebilir
Casper’dan kullanıcılara 2 yeni notebook
Casper’dan kullanıcılara 2 yeni notebook
Apple, ailesinin yeni üyeleri iPhone 14 serisini tanıttı!
Apple, ailesinin yeni üyeleri iPhone 14 serisini tanıttı!
İphone 14 serisi ve Apple Watch 8 serisi görücüye çıktı! Merakla beklenen Apple ürünlerinin özellikler ve satış fiyatları
İphone 14 serisi ve Apple Watch 8 serisi görücüye çıktı! Merakla beklenen Apple ürünlerinin özellikler ve satış fiyatları
İstanbul Arel Üniversitesi TEKNOFEST 2022’de Türkiye 3.sü oldu
İstanbul Arel Üniversitesi TEKNOFEST 2022’de Türkiye 3.sü oldu
MSKÜ TEKNOFEST’ten birincilik ödülü ile döndü
MSKÜ TEKNOFEST’ten birincilik ödülü ile döndü
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!
Son Haberler
Müge Anlı DJ Gezgin cinayetinde sır perdesi aralandı! DJ Gezgin ölümünde şok iddia gerçekler ortaya çıktı
Müge Anlı DJ Gezgin cinayetinde sır perdesi aralandı! DJ Gezgin ölümünde...
Adnan Oktar'ın hedefin de şimdide 10 yaşındaki kız çocuğu var! Dilek Çelikten yakalandı gerçekler ortaya çıktı
Adnan Oktar'ın hedefin de şimdide 10 yaşındaki kız çocuğu var!...
Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un kızından iPhone 14 için alaycı yorum!
Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un kızından iPhone 14 için alaycı yorum!
İndirim haberlerinde bir yenisi daha geldi! Akaryakıtta 12 TL indirim şaşırttı! İllere göre akaryakıt fiyatları
İndirim haberlerinde bir yenisi daha geldi! Akaryakıtta 12 TL indirim...
Figen Yüksekdağ'ın son kitabına yasak! Örgüt propagandası sayıldı: Toplatılarak imha edilecek
Figen Yüksekdağ'ın son kitabına yasak! Örgüt propagandası sayıldı:...
Uğur Pektaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Ünlü oyuncu maneviyata yöneldi
Uğur Pektaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Ünlü oyuncu...
Sibel Can photoshopu fazla yaptı dalga konusu oldu! Bu kadarı da olmaz resmen iki beden inceldi
Sibel Can photoshopu fazla yaptı dalga konusu oldu! Bu kadarı da olmaz...
Havuz başı pozları çok konuşuldu! 110 kilodan 52 kiloya düşen Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yeni halini görenler tanıyamadı!
Havuz başı pozları çok konuşuldu! 110 kilodan 52 kiloya düşen Yeşim...
Hayvan yuvası sandığı delikten sır perdesi aralandı! Dünyaya yayılan o görüntüler endişelere neden oldu
Hayvan yuvası sandığı delikten sır perdesi aralandı! Dünyaya yayılan...
Bill Gates gelecekte milyonlar kazandıracak mesleği açıkladı! O meslek Tesla, Google ve Microsoft gelirlerini bile gölgesinde bırakacak
Bill Gates gelecekte milyonlar kazandıracak mesleği açıkladı! O meslek...
Hackerlar iş başında ! Whatsapp tehlike saçıyor! Tek bir kod ile hesabınızı kaybetmeniz an meselesi
Hackerlar iş başında ! Whatsapp tehlike saçıyor! Tek bir kod ile...
3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in sıfır makyaj hali bütün övgüleri topladı!
3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in sıfır makyaj hali bütün övgüleri...
Çay demleyerek kazı yapmışlar
Çay demleyerek kazı yapmışlar
Billur Kalkavan sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Billur Kalkavan'dan kanser paylaşımı geldi!
Billur Kalkavan sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Billur Kalkavan'dan...
B sınıfı ehliyeti olanlara müjde: Kamuya kadın erkek memur alımı yapılıyor!
B sınıfı ehliyeti olanlara müjde: Kamuya kadın erkek memur alımı...