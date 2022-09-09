Teknoloji harikası telefonu satın almak için ne kadar çalışmamız gerekir? iPhone 14 Pro'ya sahip olmak için ülkelerin çalışma süreleri













Iphone 14 pro almak isteyen vatandaşların ne kadar çalışması gerekir? Iphone 14 Pro için ön siparişler alınmaya başladı. Türkiye'de satışı ise Eylül ayının son haftasında gerçekleşecek. Iphone 14 pro satın almak için çalışma süresi, ülkeler sıralamasın da Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar... Iphone fiyatları açıklandı. Açıklandığı günden itibaren Türkiye için 20 bin liranın vergi olduğu ve telefonun satış fiyatının 39.999'dan başlayacağı söylendi. Tanıtımı yapılan Iphone 14 serisinin satış fiyatları;Iphone 14: 30.999-38.999 TL Ipnone 14 Plus: 34.999-42.899 TL Iphone 14 Pro: 39.999-53.199 TL arasında olduğu belirlendi. Bu fiyatların aslında çoğu vergi ödemesi. 20.000 TL vergi ücreti dahil. Bu konu ile ilgili açıklama da bulunan Vergi Uzmanu Ozamn Bingöl ;Türkiye satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak belirlenen iPhone 14 Pro’nun yaklaşık 20 bin lirasının vergilerden oluştuğunu söyledi. Telefonun ABD’deki fiyatı 999 dolar (18 bin 200 TL). Bingöl, bu vergilerin Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrol ücreti, Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi gibi vergilerden oluştuğunu belirtirken “Verginin, vergisinin, vergisini ödüyoruz ama yine de yetiremiyoruz…” ifadelerini kullandı. Iphone 14 Pro'ya sahip olmak için ülkelerin çalışma günler aşağıda yer alıyor; İsviçre 4.4 gün ABD 6.1 gün Avustralya 6.6 gün Kanada 8.2 gün Almanya 9.7 gün Japonya 9.8 gün Fransa 10.5 gün İngiltere 11.8 gün Çin 26 gün Türkiye'de 270 gün