Teknoloji o kadar illerledi ki sosyal medya artık zihnimizi de okuyor! Hepimizin merak ettiği tamda düşünürken karşımıza çıkan reklamların nedeni belli oldu!

"ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK: GERÇEK ZAMANLI HOLOGRAM ENTEGRASYONLARI GELİYOR"

"YAPAY ZEKA: TÜM SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ EN AYRILMAZ BİLEŞENİDİR"

"BLOCKCHAİN İLE SOSYAL MEDYA MERKEZİ OLMAYAN BİR FİNANS UYGULAMASI HALİNE GELECEK"

"NESNELERİN İNTERNETİ: AKILLI CİHAZLAR SONUNDA SOSYAL MEDYAYA BAĞLANACAK"

"TEHLİKELERİ GÖZ ARDI ETMEMELİYİZ"

İşte Reyhan Açıkelli’nin sosyal medya hakkındaki satır başlıkları"Bu küresel nüfusun yüzde 58,7'sine tekabül ediyor. Ve her 10 internet kullanıcısından 9'u artık her ay sosyal medya platformlarını ziyaret ediyor" dedi."Günümüzde sosyal medya, arkadaşlarınızla iletişim halinde olmanızı sağlayan bir araçtan daha ziyade bir zihin okuma uygulamasına dönüştü. Bir ürün veya hizmet düşündüğünüzde Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok hemen sizi reklam bombardımanına tutmaya başlıyor.Altta yatan teknolojiler katlanarak ilerledi. Siz sosyal medyada vakit geçirdiğinizi sanır ve mecraların sayfalarında gezinirsiniz ancak, arka tarafta sizin davranışlarınızı anlamaya çalışan trilyon dolarlık bir algoritma var ve neyi sevip neyi sevmediğinizi öğrenmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı. İnsanların bu uygulamaların şartını, yan etkisini ve olası sakıncasını fazla umursamadan ve bilmeden kabul ettiğini söyleyen Açıkelli, teknolojinin sosyal ağı etkilediği bazı alanları paylaştı ve sosyal medya kullanıcılarını bekleyen birçok gelişme var.Dünyanın artırılmış gerçeklik ile ilk temasının, Pokémon Go'nun çıktığı vakit olduğuna değinen Açıkelli, "Günümüze geldiğimizde AR teklojisinin sosyal medyada çokça yer aldığı en yaygın kullanım örneklerinden biri yüz filtreleridir. Popüler sosyal ağlar Snapchat, Instagram ve Messenger, dikkat çekici ve eğlenceli oldukları için insanların kullandığı filtrelerin haftalık sürümlerini piyasaya sunuyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, hologramlar aracılığıyla gerçek zamanlı entegrasyonu görebilirsiniz. Sosyal medyada hiper gerçekçi videolar reklamlarda kullanılmaya başlandı bile. Kısa bir müddet içinde AR hayatımızın büyük bir parçası olacak"Açıkelli, "Örneğin, YouTube bu teknolojiyi bundan sonra ne tür bir video izlemek istediğinizi tahmin etmek için kullanır. Facebook, demografik bilgilerinize, ilgi alanlarınıza, resimlere veya diğer reklamlara bakma sürenize dayalı olarak size belirli reklamlar göstermek için AI'yı kullanır. LinkedIn size büyük olasılıkla bildiğiniz bağlantılar sunar ve iş tekliflerini unvanınıza göre düzenler" ifadesini kullandıGelişen Blockchain teknolojisine açıklık getiren Açıkelli, "Facebook kısa süre önce ana şirketini meta veri deposundan kısaltılmış Meta olarak yeniden markalaştırdı. Bu, blockchain ile entegre olmayı düşündükleri anlamına geliyor. Sosyal medya muhtemelen blok zincirine bağlanacak ve merkezi olmayan bir finans uygulaması haline gelecek. Bu sayede yakın zamanda Messenger aracılığıyla arkadaşlarınıza para gönderebilirsiniz. Bitcoin ve diğer kripto para birimleri konusu ile ilgili ülkelerin yasal düzenlemelerinin de yakın zamanda tamamlanacağını ve bu yolla para gönderme alma işlemlerinin sosyal ağlar üzerinden, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri ile de olabileceğini söyleyebiliriz""Alphabet, Meta veya Amazon gibi devasa şirketler bunları üretecek ya da kullanıcılarını gerçek zamanlı olarak izlemek için kullanacak. Bu bilgiler, daha başarılı reklam yerleşimi kararları almanıza yardımcı olacaktır" dedi."İnternet zaten dev bir alışveriş merkezi gibi görünüyor ve sonu itibariyle daha da kötüleşecek. Bir şeyi düşündüğünüz anda satın alım dürtüsüne karşı koyamayacaksınız. Neyse ki, reklam engelleyiciler muhtemelen gelişecek ve satın alım fırsatları ve hızlı satışlarla bombardıman edilmeden web'de gezinmeyi mümkün kılacaktır" Hackerlar konusu ile ilgili de konuşan Açıkelli: "Hacker'lar da bir başka sorun. Sosyal medyadaki saldırılar giderek yaygınlaşıyor ve kimlik avı dolandırıcılığına kanmak çok kolay. Bir PDF indirdiğinizi düşüneceksiniz, ama dosyaya bir virüs de eklenecektir. Kötü amaçlı yazılım temizleme programı, siber güvenlik paketinizin temel bir bileşeni olmalıdır. Siber saldırganlar sosyal medya devlerini alt etmek için ellerinden gelen her şeyi kullanacak ve modern teknolojiyi kendi avantajlarına kullanacaklardır. Her zaman onlardan bir adım önde olmalı ve siber güvenlik trendlerini ve uygulamalarını takibini sürdürmelisiniz. Hepimiz çevrimiçi olarak pek çok veri paylaşıyoruz. Yanlış ellere geçmesini kimse istemez."