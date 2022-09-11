Teknoloji odaklı YTÜ Okulları eğitim hayatına başlıyor













YTÜ Vakfı ve YTÜ Yıldız Teknopark tarafından hayata geçirilen YTÜ Okulları, anasınıfı ve ilkokul seviyesindeki öğrencilerine Davutpaşa Kampüsü'nde eğitim vermeye hazırlanıyor. Gelecek yıl ortaokul bir sonraki yıl lisenin de açılması planlanan YTÜ Okulları'nda öğrenciler bilim ve teknoloji birikimiyle eğitim görecek. Tüm kademelerde yabancı dil eğitimine önem verecek olan YTÜ Okulları'nda öğrenciler, Türkçe ve İngilizce olmak suretiyle çift dille eğitim alacak. İlkokuldan itibaren ise ikinci yabancı dil müfredata eklenecek.YTÜ Okulları'nın açılışında konuşan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Yıldız Teknik Üniversitesinin 112. Kuruluş yıldönümü, köklü bir kurum 40 bin öğrenci Türkiye'nin kalkınmasında hizmet eden 160 bin mezun. Türkiye'nin en güzel eğitim fakültesi, Türkiye'nin son 3 yıldır en güzel Teknoparkı. Bunların bir araya gelmesi ile YTÜ okullarının açılması o kadar elzem ve doğal oldu o nedenle bu kadar muhteşem bir eğitim kurumu ortaya çıktı. Ben öğretimin anaokulundan başlayan ve hayat boyu devam etmekte olan bir süreçten olduğunu düşünüyorum. Uluslararası bir sistem ön görüyoruz, İyi bir yabancı dil eğitimi hedefimiz var ancak çok daha önemlisi YTÜ'nün vizyonu, misyonu olan dünya vatandaşı, yenilikçi, rekabetçi, mutlu, kendinden emin ve etrafa gülümseyen öğrenciler. Ben YTÜ'nün 40 bin öğrencisinin mutlu olmasıyla övünüyorum. Böyle bir camianın parçası olarak artık bu üniversitenin en geç bireyleri aramızda ve sürekli yıldızları parlayarak etraflarını aydınlatacaklar. İddiamız o ki Türkiye'nin en güzel eğitim kurumunu kurduk. YTÜ olarak takip edilen bir eğitim kurumuyuz. Artık anasınıfından başlayarak bir model oluşturacağız ancak bu yeterli değil. Biz uluslararası alanda da iddialı bir okul olmak zorundayız. Eğitim fakültemizle iş birliği içerisindeyiz anaokulu öğretmenliği, ilkokul öğretmenliği, matematik öğretmenliği, Eğitim yönetimi ve PDR ile birlikte çok ciddi bir altyapımız var. Proje üreten, bilimsel çalışmalarda bulunan yenilikçi bir okul göreceksiniz.” dedi.YTÜ Okulları açılışında konuşan YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Osman Tanışman, “Teknoloji dünyasının en büyük açığı iş gücü ve insan kaynağı. Biz de ‘Teknolojiye doğan çocuklar' mottosuyla YTÜ okullarının açılışını yapıyoruz. Başlangıç olarak anasınıfı ve bir ilkokulla başlıyoruz. Artan bu teknoloji hamlemizi sürdürebilmek için en başında insan kaynağına ihtiyacımız var. Çocuklarımızı ana sınıfından başlayarak teknolojiye yatkın ve daha özgür daha başarılı bir çocukluk yaşayabilecekleri bu doğa dostu kampüste benzer şekilde tarihi alanda eğitim vereceğiz. İlerleyen süreçte ortaokul ve liseyle de bu süreci devam ettirmek istiyoruz. Biz ara sınıflardan öğrenci almak yerine temelden başlayalım istedik. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi'nden Mühendislik Fakültesi'ne varıncaya kadar çok ciddi bir kadromuz var. Tahmin ediyoruz ki burada yetişecek olan çocuklar çok daha farklı bir eğitim alma imkânına kavuşacaklar” şeklinde konuştu.