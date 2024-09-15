Meta Connect 2024 İçin Geri Sayım Başladı: Quest 3'ün Ekonomik Modeli Gelebilir

Meta Connect 2024, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik üzerine yenilikleri sergileyecek. Quest 3'ün uygun fiyatlı modeli bekleniyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 18:14
Meta Connect 2024 İçin Geri Sayım Başladı: Quest 3'ün Ekonomik Modeli Gelebilir

Meta Connect 2024: Yeniliklerin Durağı

Meta'nın her yıl düzenlediği etkinlik olan Meta Connect, bu yıl 25 Eylül'de sanal ortamda başlayacak ve iki gün sürecek.Meta Connect 2024 İçin Geri Sayım Başladı: Quest 3'ün Ekonomik Modeli Gelebilir

Yapay Zeka ve Artırılmış Gerçeklik Üzerine Odaklanma

Etkinlikte yapay zeka (AI) ve artırılmış gerçeklik (AR) konularında önemli gelişmelerin sergileneceği ön görülüyor. Özellikle Apple'ın Vision Pro lansmanı sonrası AR'ye olan ilginin artmasıyla Meta'nın AI odaklı geleceği hakkında planları tartışılacak.

Orion Kod Adlı AR Gözlükleri

Meta, etkinlikte Orion isimli artırılmış gerçeklik gözlüklerini tanıtmayı planlıyor. Bu gözlüklerin, holografik görüntüleri gerçek dünyaya entegre etme hedefinde olduğu ifade ediliyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Orion projesinin büyük bir yenilik olacağına inandığını belirtti.

Quest 3S'in Tanıtımı Bekleniyor

Bunun yanı sıra, Meta'nın Quest 3'ün daha uygun fiyatlı versiyonu olan Quest 3S'i tanıtması da gündemde. Sızdırılan bilgilere göre, Quest 3S mevcut cihazla benzer özelliklere sahip olacak ancak daha düşük bir maliyetle sunulacak.

AI Geliştirmeleri ve Yenilikçi Özellikler

Meta'nın etkinlikte Quest kulaklıkları ve Ray-Ban akıllı gözlüklerinde yapay zeka ile ilgili yaptığı yenilikleri vurgulaması bekleniyor. Şirket, gözlüklerde kullanıcıların Meta AI'dan nesneleri tanımalarını sağlayacak çok modlu arama yeteneklerini tanıtmıştı. Ayrıca Llama 3.1 gibi büyük dil modellerinin uygulanması da etkinlikte masaya yatırılacak.

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