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1 Kasım'dan itibaren WhatsApp uygulaması çalışmayacak telefonlar belli oldu!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren bazı telefonlarda çalışmayacak. Eski model telefonlara güncelleme gönderme desteğini kesme kararı alan Facebook, bu karar sonrasında birçok telefonda WhatsApp'ın kullanılmasına izin vermeyecek. İşte; 1 Kasım tarihinde itibaren WhatsApp'ın kullanılamayacağı telefonlar..

26 Ekim 2021 Salı 19:04
1 Kasım'dan itibaren WhatsApp uygulaması çalışmayacak telefonlar belli oldu!
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Sosyal medya platformu Facebok'un aldığı bir kararla birlikte mesajlaşma uygulaması WhatsApp, eski ve artık güncelleme almayacak olan bazı telefonlara güncelleme desteğini kesiyor. Bu durumda güncelleme alamayan telefonlarda artık WhatsApp kullanılamayacak.


Güncelleme alamayan ve WhatsApp kullanamayacak olan telefonlarla ilgili yayımlanan listeye göre; çok sayıda telefon modeli 1 Kasım tarihinden itibaren uygulamaya giriş yapamayacaklar. 

iPhone 6 ve 6s, Samsung Galaxy S3 mini, Galaxy Ace 2, LG ve Huawei gibi markaların bir çok modellerinin çoğu yeni desteği alamayacak ve WhatsApp adı yayımlanan bir çok telefonda artık kullanılamayacak. 

İşte; 1 Kasım tarihinden itibaren WhatsApp kullanılamayacak telefon modelleri:


Son Güncelleme: 26.10.2021 19:04
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Anahtar Kelimeler:
WhatsappGüncelleme1 Kasımçalışmayacak Telefonlar
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