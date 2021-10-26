1 Kasım'dan itibaren WhatsApp uygulaması çalışmayacak telefonlar belli oldu!

Sosyal medya platformu Facebok'un aldığı bir kararla birlikte mesajlaşma uygulaması WhatsApp, eski ve artık güncelleme almayacak olan bazı telefonlara güncelleme desteğini kesiyor. Bu durumda güncelleme alamayan telefonlarda artık WhatsApp kullanılamayacak.

Güncelleme alamayan ve WhatsApp kullanamayacak olan telefonlarla ilgili yayımlanan listeye göre; çok sayıda telefon modelitarihinden itibaren uygulamaya giriş yapamayacaklar.

iPhone 6 ve 6s, Samsung Galaxy S3 mini, Galaxy Ace 2, LG ve Huawei gibi markaların bir çok modellerinin çoğu yeni desteği alamayacak ve WhatsApp adı yayımlanan bir çok telefonda artık kullanılamayacak.

İşte; 1 Kasım tarihinden itibaren WhatsApp kullanılamayacak telefon modelleri: