2. World Bridges Zirvesi: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile Küresel Sağlık Diplomasisi İş Birliği

İstanbul’da "Uluslararası Bilimsel Panel ve Diplomasi Zirvesi: Sanayi, Ticaret, Sağlık" gerçekleştirildi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Bilimsel Panel ve Diplomasi Zirvesi: Sanayi, Ticaret, Sağlık", farklı ülkelerden akademisyenleri, araştırmacıları, sektör temsilcilerini ve uzmanları buluşturarak disiplinler arası etkileşimi güçlendirdi. Etkinlik, sağlık diplomasisi ve uluslararası iş birliği konularını ön plana çıkardı.

Zirvenin odağı: Sağlık, sanayi ve ticarette çok taraflı diplomasi

Zirvede küresel sağlık turizmi politikaları, uluslararası sanayi ve ticaret iş birlikleri, dijital sağlık ve yapay zeka uygulamalarının diplomasiye etkileri, bölgesel yatırım ve kalkınma modelleri ile 2025-2030 çok taraflı diplomasi vizyonu değerlendirildi. Program; akademik ve sektörel paydaşların katkılarıyla güncel bilimsel yaklaşımları ve diplomasi uygulamalarını tartışmaya açtı.

Kurumsal iş birliği ve yatırımlara katkı

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Türkiye’nin sağlık turizmi, dijital sağlık ve sanayi-ticaret entegrasyonu alanlarında küresel bir merkez olma yolundaki adımları güçleniyor. Bu zirve, ülkeler arası köprülerin kurulmasına, yatırım ve iş birliği modellerinin geliştirilmesine ve çok taraflı diplomasi vizyonunun uluslararası platformlarda görünürlüğünün artmasına katkı sağlayacak".

Zirve, katılımcı ülkeler ve uluslararası kurumlar arasında yeni iş birliği fırsatlarının oluşturulmasını, ortak projelerin başlatılmasını ve Türkiye’nin sağlık diplomasisi ekosisteminin güçlenmesini hedefliyor.

Üniversitelerin merkezi rolü

Etkinliğin iş birliği ortağı olan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu konuşmasında şunları söyledi: "Üniversite, küresel sağlık ve diplomasi kavramlarını bir araya getirdiğimiz zaman işin hem boyutu hem de derinliği oldukça artıyor. Küresel sağlık ve diplomasi denince ilk aklımıza gelen elbette yakın dönemde yaşadığımız Covid-19 pandemisidir. Bu bize birçok şeyi gösterdi; sağlık ve insan odaklı hiçbir şeyin sınır tanımadığını gördük. Aynı zamanda esas olanın insanlık için iş birliği olduğunu ve paylaşımın önemini de bir kez daha gördük. Yeryüzünü yaşanabilir kılmak, dost ve kardeş ülkeler vurgusuna kavuşmak için mutlak bir insanlık iş birliğinin esas olmasına bağlıdır. Bunu da sağlayacak olan şey diplomasinin bütün üstünlüklerinden, becerilerinden ve niteliklerinden yararlanmaktır. Bunu sağlayacak olan şey de elbette ki üniversitelerdir. Bu açıdan sağlık ve insan odaklı bu unsurda ve karşılıklı iş birlikleri içerisinde üniversitelere de büyük bir rol düşmektedir."

Zirve, yeni ortaklıklar, yatırım modelleri ve uluslararası projeler için platform sağlamayı amaçlıyor.

Katılımcılar

Etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu, Prof. Dr. Edibe Sözen, SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, çeşitli ülkelerin başkonsolosluk temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

