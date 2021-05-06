20’li yaşlar challenge akımı tehlike saçıyor!

Sosyal medya platformlarında son günlerde trend haline gelen '20’li yaşlar challenge' akımının tehlike saçtığı konusunda uzmanlardan uyarı geldi. Bilişim uzmanları bu sayede yüzün çalınabileceği konusunda açıklama yaparak kişilerin her yaş dönümlerinin kayıt altına alındığını ve verilerinin toplanabileceğini söylüyorlar.

Konuyla ilgili görsel veri işleme alanında uzman olan Türk girişimi Syntonym’in kurucu müdürü Batuhan Özcan, yaptığı açıklamada bir insanın yüzünün genetik verilerini barındırdığını ve sosyal medyalarda çıkan bu tarz uygulamaların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini ifade etti. Özcan, konuşmasının devamında son günlerin trend akımı olan '20’li yaş challenge'nda ise yüz tanıma sisteminde çalışan kişilerin bundan yararlanabileceğini belirtti.

Bazı uygulamaların insan yüzünde yaşlanmanın oluşturduğu değişikliklere karşı bir direnç kazandırdığını ve söz konusu akımların da bu amaçla başlatıldığını söyleyen Batuhan Özcan, zor ama bu uygulamalarda faydalanan kişilerin çıkabileceğini belirtti. Daha önceden Facebook ve Instagram'da çıkan 10 yıl challenge uygulamasında kişilerin her yaş dönümlerinin kayıt altına alındığını ve farklı algoritmalar oluşturduklarına dikkat çeken Özcan, bu tarz uygulamaların tamamen veri toplama amaçlı olduğunu söyleyemediklerini fakat bu kadar verinin de çok rahat kullanılabileceğini kaydetti.

Bu tarz uygulamaları kullanırken dikkatli olmak gerektiğini söyleyen Batuhan Özcan, ilerdeki teknolojilerde banka hesabımıza giriş yaparken veya evimize girerken yüz tanımayla girebileceğimizi ve o zaman da bu veriler kullanılabileceğini belirterek bunun da şifrenizi paylaşmaktan bir bir farkının kalmadığını söyledi.

Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu ise, insanın 20 yaşındaki fotoğrafların kişinin şimdiki hali ile arasındaki değişiminden, yapay zeka alanında algoritmaları besleyecek bir istatistiki veriler oluşabileceğini ve ununla ilgili ırk analizinin de yapıldığına dair çeşitli spekülasyonların olduğunu söyledi. Algoritmaları besleyen bu verilerin 2 yaşında olan kişinin aynı şekilde nasıl yaşlanacağını ve bazı istihbarat servislerinin ise son fotoğrafı 20 yaşında çekilmiş birinin 40-50 yaşında nasıl gözükeceğini görebileceğini söyleyen Akkoyunlu, bu paylaşımların ilerdeki zamanlarda büyük tehlike yaratabileceğini ve paylaşılmamasının kişiler için faydalı olabileceğini ifade etti.