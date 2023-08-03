45 bin yıl önce kadınlar böyle görünüyordu

Araştırmacılar, anatomik olarak en eski modern insan olarak kabul edilen ve 45.000 yıl önce ölmüş bir kadın yüzünü yapay olarak tanımladılar. Detaylar haberimizde…







BİLİM İNSANLARI BUNU DA YAPTI! 45 BİN YIL ÖNCEKİ KADININ YÜZÜ BÖYLE GÖRÜNÜYORDU!

Bilim adamları 45.000 yıl önce yaşamış bir kadının yüzünü keşfettiler. Araştırmacılar kırık kafatasını inceleyerek yüzün dijital bir modelini oluşturdular.

Brezilya, Avustralya ve İtalya'dan bilim adamlarından oluşan uluslararası bir ekip, Çek Cumhuriyeti'nde bulunan fosil kalıntılarını inceledi ve bilim insanlarını hayrete düşüren bir model ortaya koydu.

Ekibin 70 yıl önce keşfedilen kafatasına erişimi olmasa da bu yıl Tutankhamun'un yüzünü yeniden oluşturmak için kullanılan ölçümleri ve referans görüntüleri kullanarak çalışabildiler.

MODERN İNSAN

Zlatý kůň adlı kadının, türümüzün Afrika'dan göç etmesinden sonra Avrasya'da yaşayan ilk Homo sapienslerden biri olduğu ve genomunun atalarımız Neandertallerin yaklaşık %3'ünü taşıdığı düşünülüyor.

Zlatý kůň modern kabul ediliyor çünkü bu grup, maymun benzeri atalardan gelen ilkel insanlara kıyasla çok büyük beyinlere sahipti.

Araştırmanın yazarlarından Brezilyalı grafik uzmanı Cícero Moraes, kendisinin ve ekibinin 2018'de eğitim amaçlı kafatası rekonstrüksiyonları oluşturan araştırmacılar tarafından kaydedilen istatistiksel verileri kullandığını söyledi. Moraes, “En çok dikkatimizi çeken şey, yüzün yapısının, özellikle de alt çenenin sağlamlığıydı” dedi.

Kafatası, 1950'de Bacho Kiro adlı bir Bulgar mağarasında dokuz parça halinde bulundu.

Moraes, hayvanların, öldükten sonra kadının yüzünü kemirdiğine inandığını söyledi. Sonuç olarak, kafatasının önemli bir kısmı kayboldu. Ekip, bu boşlukları doldurmak için farklı geçmişlere ve cinsiyetlere sahip 30 başka kafatası kullandı.