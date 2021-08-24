İstanbul 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1459.85
ALTIN
483.87
DOLAR
8.3891
STERLİN
11.5271
EURO
9.8632
Serenay Sarıkaya'ya benzetilmesi Hande Erçel'e poz sildirdi!
Serenay Sarıkaya'ya benzetilmesi Hande Erçel'e...
İsrail'den 3'üncü doz araştırması: İki doza göre 4 kat daha etkili!
Son Dakika
İsrail'den 3'üncü doz araştırması: İki...
El ele pozlar veren Hadise ve Mehmet Dinçerler artık kimseden kaçmıyor!
El ele pozlar veren Hadise...
Instagram hikayelerindeki yukarı kaydır özelliği tarih oluyor
Son Dakika
Instagram hikayelerindeki yukarı kaydır özelliği...

610 milyon dolar kripto para çalan hacker, bütün parayı geri iade etti

Kripto para borsalarından biri olan Poly Network hesabına giren ve oradan 610 milyon dolar kripto para çalan hacker, paranın hepsini geri iade etti. Adının Mr. White Hat olduğu öğrenilirken hacker'ın sistemde olan bütün açıkları ortaya çıkardığını söylediği belirtildi.

24 Ağustos 2021 Salı 12:36
610 milyon dolar kripto para çalan hacker, bütün parayı geri iade etti
Takip Et:

Bu güne kadar yapılan hırsızlıkların en ilginci kripto para dünyasında yaşandı. Siber hırsızlık alanında kendini geliştiren bir hacker, geçtiğimiz günlerde Poly Network adı altında faaliyet gösteren bir merkeziyetsiz finans platformunu hackledi. Sisteme giren siber hırsız bu platformdan tam 610 milyon dolar değerinde bir kripto para çalarak kendi hesabına aktardı.

Hacker, 273 milyon dolar tutarında Ethereum, 253 milyon değerinde çeşitli token ve 85 milyon dolar USDC'yi kendi hesaplarına geçirdikten sonra şirket Mr. White Hat (Bay Beyaz Şapka) adındaki hackera bir çağrıda bulunarak tüm parayı iadesini talep etti. 


Gerçekleşen siber saldırının ortaya çıkmasının üzerinden 24 saat bir geçmeden, Mr. White isimli hacker çaldığı tüm paraları şirketin hesabına geri iade etti. 

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA!

Şirket tarafından yapılan bir açıklamada, 'White Hat' adının hacker dünyasında çok sık kullanılan bir terim olduğu öğrenilirken şirketten yapılan açıklamada etik hackerlar olarak da bilinen bu siber saldırganların asıl amaçlarının hırsızlık olmadığı sadece sistemlerdeki açıkları ortaya çıkarmak olduğunu ifadeleri kullanıldı.


Son Güncelleme: 24.08.2021 12:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaHırsızlıkHackerIade610 Milyon Dolar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google Haritalar'da yeni özellik: Otoyol ve köprü ücretleri de gösterilecek
Google Haritalar'da yeni özellik: Otoyol ve köprü ücretleri de gösterilecek
Renault'tan aşı seferberliği! Aşının 2 dozunu da olana indirim kampanyası..
Renault'tan aşı seferberliği! Aşının 2 dozunu da olana indirim kampanyası..
Instagram hikayelerindeki yukarı kaydır özelliği tarih oluyor
Instagram hikayelerindeki yukarı kaydır özelliği tarih oluyor
AB uyumlu sağlık pasaportu özelliği HES uygulamasına eklendi
AB uyumlu sağlık pasaportu özelliği HES uygulamasına eklendi
WhatsApp, Taliban içeriklerini yasakladıklarını duyurdu!
WhatsApp, Taliban içeriklerini yasakladıklarını duyurdu!
Kredi kartı sahipleri dikkat! O özellik kaldırılıyor..
Kredi kartı sahipleri dikkat! O özellik kaldırılıyor..

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar, diziyle ilgili paylaşımlarda bulundu
BİM, 10 Ağustos 2021 gününün aktüel ürünler kataloğunu açıkladı
Devletten destek! Gıda yardımı kolisi başvuruları nasıl yapılır? Koli kimlere veriliyor?
E-devlet sistemi üzerinden işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu
PTT 10 bin TL kredi ödemesi fırsatı sağlıyor
İşsizlik maaşından kimler yararlanabilmektedir? Esnaflar, işsizlik maaşı alabiliyor mu?
Orman yangınlarına duyarsız kalmayan Dilan Çiçek Deniz'den duygulandıran paylaşım!
Al birini vur ötekine! Seren Serengil'in sevgilisi Tohma'nın duyarsızlığı yok artık dedirtti!
Netflix John Delorean Otomotiv Efsanesi konusu nedir? Oyuncuları kimdir?
ATV İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlıyor?
La Casa De Papel yeni sezon ne zaman izleyici karşısına çıkacak?
Kırkpınar güreşleri saati ve yayın kanalı
Zilhicce orucu nedir? Zilhicce orucu kaç gündür, ne zaman tutulur, faziletleri nelerdir?
Disney+ Loki 2.sezon ne zaman yayınlanacak?
Google yeni özelliğini resmen açıkladı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.