610 milyon dolar kripto para çalan hacker, bütün parayı geri iade etti

Bu güne kadar yapılan hırsızlıkların en ilginci kripto para dünyasında yaşandı. Siber hırsızlık alanında kendini geliştiren bir hacker, geçtiğimiz günlerde Poly Network adı altında faaliyet gösteren bir merkeziyetsiz finans platformunu hackledi. Sisteme giren siber hırsız bu platformdan tam 610 milyon dolar değerinde bir kripto para çalarak kendi hesabına aktardı.

Hacker, 273 milyon dolar tutarında Ethereum, 253 milyon değerinde çeşitli token ve 85 milyon dolar USDC'yi kendi hesaplarına geçirdikten sonra şirket Mr. White Hat (Bay Beyaz Şapka) adındaki hackera bir çağrıda bulunarak tüm parayı iadesini talep etti.

Gerçekleşen siber saldırının ortaya çıkmasının üzerinden 24 saat bir geçmeden, Mr. White isimli hacker çaldığı tüm paraları şirketin hesabına geri iade etti.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA!

Şirket tarafından yapılan bir açıklamada, 'White Hat' adının hacker dünyasında çok sık kullanılan bir terim olduğu öğrenilirken şirketten yapılan açıklamada etik hackerlar olarak da bilinen bu siber saldırganların asıl amaçlarının hırsızlık olmadığı sadece sistemlerdeki açıkları ortaya çıkarmak olduğunu ifadeleri kullanıldı.