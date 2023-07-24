7 büyük yapay zeka şirketi için harekete geçildi: Beyaz Saray'a geliyorlar

Başkan Joe Biden, yapay zeka konusundaki endişeleri gidermek amacıyla ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerini Beyaz Saray'da bir araya getiriyor. Bu büyük zirve, Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft ve OpenAI gibi şirketleri kapsıyor. Beyaz Saray, kullanıcıların korunması için bu şirketlerden çeşitli taahhütlerde bulunmalarını istiyor.



YAPAY ZEKANIN RİSKLERİ ELE ALINACAK





Bu taahhütler arasında, siber güvenlik yatırımlarının artırılması, ayrımcılıkla ilgili araştırmaların yapılması ve yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerde kullanıcıları bilgilendirecek yeni bir filigran sistemi gibi önemli adımlar bulunuyor. Bu gönüllü taahhütler, şimdilik yaptırımlarla desteklenmese de şirketlerin bunları mümkün olan en kısa sürede uygulaması bekleniyor.

Biden yönetimi, yapay zekanın beraberinde getirdiği riskleri ele almak için yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bu çerçevede teknoloji yöneticileri, işçi ve sivil haklar liderleriyle bir araya gelerek yapay zeka tartışmalarını sürdürdüler. Ayrıca, Ulusal Bilim Vakfı'na 140 milyon dolar verilerek yedi yeni Ulusal Yapay Zeka Araştırma Enstitüsü'nün kurulması da duyuruldu.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer da teknoloji düzenlemeleri için bir plan başlattı. SAFE (Güvenlik, Hesap Verebilirlik, Temel prensipler, Açıklama) Çerçevesi adı verilen bu plan, yapay zeka teknolojisinin ulusal güvenlik, iş kaybı ve yanlış bilgi yaratma potansiyeline karşı kuralların oluşturulmasını teşvik ediyor.