AB uyumlu sağlık pasaportu özelliği HES uygulamasına eklendi

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınıyla mücadelede hayata geçirilen HES uygulamasında yeni bir güncelleme yapıldı. Yapılan yeni güncellemeyle birlikte uygulamanın içine tek tuşla kolay erişim sağlanabilen AB uyumlu sağlık pasaportu özelliği eklendi.

Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde aşı durumu, bağışıklık ve başka sağlık bilgilerinin diğer ülkelerin otoriteleriyle birlikte hava yolları firmaları ile paylaşılmasına olanak tanıyan bu özelliğe kullanıcılar HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra ana ekranda bulunan 'AB Uyumlu Sağlık Pasaportu' butonuna tıklayarak erişim sağlayabilirler.