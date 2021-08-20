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AB uyumlu sağlık pasaportu özelliği HES uygulamasına eklendi

Hayat Eve Sığar uygulamasında yapılan son güncellemede AB uyumlu sağlık pasaportu özelliği eklendi. HES uygulamasını kullanan vatandaşlar yolculukları için risksiz olduğunu tek tuşla gösterebilecekler.

20 Ağustos 2021 Cuma 19:20
AB uyumlu sağlık pasaportu özelliği HES uygulamasına eklendi
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Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınıyla mücadelede hayata geçirilen HES uygulamasında yeni bir güncelleme yapıldı. Yapılan yeni güncellemeyle birlikte uygulamanın içine tek tuşla kolay erişim sağlanabilen AB uyumlu sağlık pasaportu özelliği eklendi.


Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde aşı durumu, bağışıklık ve başka sağlık bilgilerinin diğer ülkelerin otoriteleriyle birlikte hava yolları firmaları ile  paylaşılmasına olanak tanıyan bu özelliğe kullanıcılar HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra ana ekranda bulunan 'AB Uyumlu Sağlık Pasaportu' butonuna tıklayarak erişim sağlayabilirler. 


Son Güncelleme: 20.08.2021 19:20
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Anahtar Kelimeler:
Yeni özellikHES UygulamasıAB Uyumlu Sağlık Pasaportu
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