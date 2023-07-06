Akıllı saatler hayatınızı kurtarabilir! Bu hastalığı 7 yıl önceden teşhis edebiliyor

Sky News'un bildirdiğine göre, İngiltere'deki Cardiff Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren İngiltere Demans Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar, Parkinson hastalığının erken teşhisinde akıllı saatlerin önemli bir rol oynayabileceğini belirledi.

Araştırma, İngiltere'de yer alan "Biobank" adlı biyomedikal veri tabanında yaklaşık yarım milyon kişiye ait sağlık verilerini kullanarak gerçekleştirildi. Bu veriler yapay zeka tarafından analiz edildi.

AKILLI SAATLERDEN ELDE EDİLEN VERİLERLE TESPİT EDİLDİ





Çalışmada, 2013-2016 yılları arasında bir hafta boyunca akıllı saat kullanan 103,712 kişinin hareket hızı takip edildi.

Bu dönemden sonra Parkinson hastalığı teşhisi konulan katılımcıların akıllı saatlerinden elde edilen veriler, daha önceden Parkinson tanısı almış kişilerle karşılaştırıldı.

Sonuçlar, Parkinson hastalarının hareketlerinin, 7 yıl içinde Parkinson teşhisi konulan katılımcılara göre daha yavaş olduğunu ortaya koydu.

Bu bulgular, ilerleyen yıllarda Parkinson hastalığı teşhisi konulan bireylerin verilerinin, sağlıklı kişilerden farklılık gösterdiğini ve hastalığın belirtilerinin 7 yıl öncesinden itibaren erken teşhis edilebileceğini gösterdi.

Baş araştırmacı Dr. Cynthia Sandor, Cardiff Üniversitesi'nden yaptığı açıklamada, katılımcılardan elde edilen bir haftalık veri sayesinde uzun vadeli tahminlerin yapılabildiğini belirtti.

Sandor, bu bulgular sayesinde Parkinson hastalığının erken teşhisi için güvenilir ve uygun maliyetli yöntemlerin geliştirilebileceğini vurgulayarak, hareket takip cihazlarının ve akıllı saatlerin tıbbi gözlem amacıyla kullanılabileceğini ifade etti.

Araştırmacılardan Dr. Kathryn Peall ise Parkinson hastalığına işaret eden verilerin, diğer nörodejeneratif hastalıklar ve ileri yaş gibi hareket hızını etkileyen faktörlerden ayrıştırılabildiğini belirtti.

Peall, bu araştırmanın Parkinson hastalığının ilerleyişini yavaşlatacak yeni tedavilerin geliştirilmesine ve teşhis sürecinde yapay zekanın kullanılmasına umut verdiğini vurguladı.

PARKINSON NEDİR?

Parkinson, merkezi sinir sistemindeki nöronlarda bozulma ve dopamin üretiminin azalması sonucunda ortaya çıkan kronik bir nörolojik hastalıktır. Genellikle orta yaş ve yaşlılık döneminde görülür, ancak nadir durumlarda genç yaşlarda da ortaya çıkabilir.

Parkinson hastalığının temel belirtileri hareket bozukluklarıdır. Hastalık ilerledikçe, aşağıdaki semptomlar ortaya çıkabilir:

Tremor: En belirgin belirtilerden biridir ve genellikle istirahat halindeyken ellerde veya diğer uzuvlarda hafif titremeyi içerir.

Kas sertliği: Kaslarda sertlik ve gerginlik hissi oluşabilir. Bu durum, hareketleri sınırlayabilir ve günlük aktiviteleri zorlaştırabilir.

Bradykinezi: Hareketlerin yavaşlaması ve istemsiz hareketlerin azalmasıdır. Küçük yazı yazarken veya nesneleri tutarken güçlük çekme gibi sorunlara yol açabilir.

Postural dengesizlik: Parkinson hastaları genellikle dengede durmakta zorluk çekerler. Yürüme, denge sağlama ve düşme riski artabilir.

Diğer belirtiler arasında yüz ifadelerinin azalması, konuşma bozuklukları, uyku sorunları, depresyon, anksiyete ve bilişsel sorunlar da bulunabilir.

Parkinson hastalığının kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak genetik faktörler, çevresel etkiler ve beyindeki dopamin üreten nöronların dejenerasyonu gibi birçok faktörün bir araya gelmesiyle gelişebileceği düşünülmektedir. Parkinson tedavisi, semptomları yönetmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlar. Tedavi genellikle ilaçlarla, fizyoterapiyle, konuşma terapisiyle ve bazen cerrahi müdahalelerle desteklenir.