Akıllı telefon alma dönemi bitti: Kiralama dönemi başlıyor

MediaMarkt, gelecek dönemde akıllı telefon kiralama hizmetini başlatma kararı aldı.

Kiralanacak akıllı telefonlar, sıfır ve üretici garantisiyle sunulacak. Kira süresi boyunca olası arıza veya hasar durumlarında kullanıcılar, Smart Kirala Asistan Hizmeti'nden destek alabilecek. Garanti kapsamında ve dışında yaşanan arızalarda, servis süreçleri Smart Kirala tarafından yönetilerek müşterilere hızlı ve güvenilir bir hizmet sunulacak.



KİRA SÜRESİ NE KADAR OLACAK?





Kira süresi, 24 aya kadar uzayan taksit seçenekleriyle esnek hale getirilecek. Kullanıcılar, kredi kartları veya anlaşmalı bankaların finansman imkanları aracılığıyla akıllı telefonları 24 aylık taksitlerle kiralamak için tercihte bulunabilecekler.

Kira süresi tamamlandığında, özel indirimli fiyatlar ve taksit seçenekleriyle yenilenmiş cihazlardan birini satın almak mümkün olacak. Ayrıca, kiralanan akıllı telefonun sorunsuz teslim edilmesi halinde nakit bonus seçeneği de sunulacak.

Kira süresince, cihazın satış fiyatının yüzde 70'ine kadar olan hasarlar ve üretici garantisi dışındaki onarımlar, hizmet paketi içerisinde yer alacak. Bu sayede kullanıcılar, ek bir ücret ödemeden cihazlarını güvende tutma imkanına sahip olacaklar.

Cihaz onarımı sürecinde kullanıcıların kesintisiz bir deneyim yaşaması için eş değer bir ikame cihaz temin edilecek. Ayrıca, kiralanan akıllı telefonlar ekran koruma uygulaması ve koruyucu kılıf ile teslim edilecek. Yıpranmış veya uygun olmayan ekran korumaları, MediaMarkt mağazalarında ücretsiz olarak değiştirilebilecek.