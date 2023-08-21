  1. Anasayfa

  2. Teknoloji

  3. Akıllı telefon alma dönemi bitti: Kiralama dönemi başlıyor

Akıllı telefon alma dönemi bitti: Kiralama dönemi başlıyor

Yayınlanma:
Akıllı telefon alma dönemi bitti: Kiralama dönemi başlıyor
Teknolojiye adım atmak isteyen ancak akıllı telefonlara yetecek bütçeye sahip olmayan kişiler için heyecan verici bir çözüm doğuyor. MediaMarkt, en son teknolojiye erişmek isteyenleri hedefleyerek, yenilenmiş telefonlar ve akıllı telefon kiralama hizmetini sunmaya başlıyor. Ayrıntılar haberimizde...

MediaMarkt, gelecek dönemde akıllı telefon kiralama hizmetini başlatma kararı aldı.

Kiralanacak akıllı telefonlar, sıfır ve üretici garantisiyle sunulacak. Kira süresi boyunca olası arıza veya hasar durumlarında kullanıcılar, Smart Kirala Asistan Hizmeti'nden destek alabilecek. Garanti kapsamında ve dışında yaşanan arızalarda, servis süreçleri Smart Kirala tarafından yönetilerek müşterilere hızlı ve güvenilir bir hizmet sunulacak.

KİRA SÜRESİ NE KADAR OLACAK? 

mediamarkt

Kira süresi, 24 aya kadar uzayan taksit seçenekleriyle esnek hale getirilecek. Kullanıcılar, kredi kartları veya anlaşmalı bankaların finansman imkanları aracılığıyla akıllı telefonları 24 aylık taksitlerle kiralamak için tercihte bulunabilecekler.

Kira süresi tamamlandığında, özel indirimli fiyatlar ve taksit seçenekleriyle yenilenmiş cihazlardan birini satın almak mümkün olacak. Ayrıca, kiralanan akıllı telefonun sorunsuz teslim edilmesi halinde nakit bonus seçeneği de sunulacak.

Kira süresince, cihazın satış fiyatının yüzde 70'ine kadar olan hasarlar ve üretici garantisi dışındaki onarımlar, hizmet paketi içerisinde yer alacak. Bu sayede kullanıcılar, ek bir ücret ödemeden cihazlarını güvende tutma imkanına sahip olacaklar.

Cihaz onarımı sürecinde kullanıcıların kesintisiz bir deneyim yaşaması için eş değer bir ikame cihaz temin edilecek. Ayrıca, kiralanan akıllı telefonlar ekran koruma uygulaması ve koruyucu kılıf ile teslim edilecek. Yıpranmış veya uygun olmayan ekran korumaları, MediaMarkt mağazalarında ücretsiz olarak değiştirilebilecek.

Teknoloji
iPhone 15 serisinde şarj değişimi: Süre ışık hızına çıkıyor
iPhone 15 serisinde şarj değişimi: Süre ışık hızına çıkıyor
İphone kullanıcılarının tüm sorunları kökten çözülecek! Dört gözle beklenen İOS 17 güncellemesi sonrası 17 özellik
İphone kullanıcılarının tüm sorunları kökten çözülecek! Dört gözle beklenen İOS 17 güncellemesi sonrası 17 özellik
Telefonunuza hemen bu güncellemeyi yükleyin! Milyarlarca kişi aynı anda etkilenecek
Telefonunuza hemen bu güncellemeyi yükleyin! Milyarlarca kişi aynı anda etkilenecek
Heyecanla bekleniyordu: Güncellemenin getirdiği özellikler belli oldu
Heyecanla bekleniyordu: Güncellemenin getirdiği özellikler belli oldu
Uygun fiyatlı telefon arayanların beklediği liste! 6000 TL'den ucuz en iyi akıllı telefonlar belli oldu
Uygun fiyatlı telefon arayanların beklediği liste! 6000 TL'den ucuz en iyi akıllı telefonlar belli oldu
Şifre tuşlarken lütfen sessiz olun! Yapay zeka tuş vuruşunu algılayabiliyor..
Şifre tuşlarken lütfen sessiz olun! Yapay zeka tuş vuruşunu algılayabiliyor..
Apple tutkunlarına müjde! iPhone 15'in görüsünü ve özellikleri sonunda sızdırıldı
Apple tutkunlarına müjde! iPhone 15'in görüsünü ve özellikleri sonunda sızdırıldı