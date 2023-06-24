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Akıllı telefonlar artık eskisinden daha akıllı olacak! Yeni teknoloji görücüye çıktı

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Akıllı telefonlar artık eskisinden daha akıllı olacak! Yeni teknoloji görücüye çıktı
Akıllı telefonlar üzerinden teknoloji gelişmeye devam ederken yeni özellikler kullanıcılara sunuldu. UFS 4.0 depolama yongalarının ilk sevkiyatlarını duyurdu. İşte bellekler ve verimlilik için yeni özellikler açıklandı.

Daha hızlı açılış ve uygulama başlatmak için hızlı video işleme sunan modern telefonlara UFS 4.0 depolamaların ilk gönderimlerin yapıldığı müjdesi verildi. 2 kat daha hızlı performans sağlaması amaçlanırken iyi verimlilik sunacağı belirtildi. Micron'un UFS 4.0 çipleri yüzde 100 yazma ve yüzde 75 artırılmış okuma bant genişliğine sahip üç seviyeli hücreler (TLC) kullanarak 4.000MB/s sıralı yazma ve 4.300MB/s okuma hızlarına ulaştırılmak adına çalışmalar yapıldı.

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VERİMLİLİK ARTTIRILDI

Micron, tepki hızının daha verimli olması için oldnjğundan fazla katman üzerinden istiflenmiş bellek hücreleri kullanıldı. Yeni düzenlemelerde NAND yapımcısı 512 GB ve 1TB UFS 4.0 kullanan cihazlarda mevcut olarak 256 GB yapılandırmayla beraber dört kademede sağlanır.

 UFS 3.1 ile kıyaslandığında UFS 4.0 ile yüzde 15 daha hızlı uygulama başlatma, yüzde 20 daha yüksek açılış hızları ve yüzde 25 daha iyi güç verimliliğin olması hedeflendi. 

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