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Akıllı telefonların ömrünü yiyerek zarar veren 20 uygulama!

pCloud isimli bir şirket tarafından başlatılan bir araştırma çalışmasında akıllı telefonlara zarar veren 20 uygulamanın hangileri olduğu ortaya çıktı. Telefonlarda bellek kullanımıyla birlikte arka planda sürekli çalışan uygulamaları ele alan şirket belirledikleri 20 ayrı uygulamayı 'akıllı telefon katili' olarak değerlendirdi.

01 Haziran 2021 Salı 14:05
Akıllı telefonların ömrünü yiyerek zarar veren 20 uygulama!
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Genel olarak işletim sistemine gelen yeni güncellemeler akıllı telefonlarda bellek durumlarında gerileme yaşanmasına neden olur olarak biliyorduk. Fakat son yapılan bir araştırma, akıllı telefonların ömürlerini yiyen durumun güncellemeler olmadığını ortaya koydu. pCloud isimli bir şirket tarafından yapılan araştırmada akıllı telefonun satın alındığı andan itibaren indirilen uygulamalar olduğu ve bu uygulamalarında telefonun ömrünün kısalttığını ortaya çıkardı.

Araştırmada, yüklenilen uygulamaların telefonun kamera ve GPS gibi donanımlarından faydalandıkları incelenirken aynı zamanda karanlık mod ve batarya tüketimleri de detaylı olarak değerlendirildi. Araştırmada akıllı telefonlar için en zararlı uygulamanın 'Fitbit' isimli bir uygulama olduğu anlaşıldı.

Batarya ömrünü zamanla tüketerek telefonu kullanılamaz duruma getiren bazı uygulamaların aynı zamanda arka planda yenilenmesinin yüksek oranda belleğin kullanılmasına neden olduğunu ortaya çıktığı araştırmayı yapan pCloud, şirketi en zararlı olarak gördüğü uygulamalar listesine 'akıllı telefon katilleri' ismini verdi. Araştırma raporunda akıllı telefonlar için sağlık ve fitness uygulamasını içeren Fitbit ve My Verizon isimli uygulamalar olduğunu belirten şirket özellikle bu iki uygulamanın arka planda sürekli çalışarak bellek durumunu daralttığını hem de kamera, mikrofon, lokasyon ve Wi-Fi özelliklerine erişim sağlayarak telefonun pil ömrünü azalttığını söyledi.

Diğer taraftan Instagram, Facebook, Snapchat, LinkedIn'in yanı sıra YouTube ve WhatsApp'ında zararlı uygulamalar listesinde görülürken bu 6 uygulamanın hep arka planda çalışma gösterdikleri de ortaya çıktı. 

İşte, akıllı telefon katili uygulamaların isimleri:

- Fitbit yüzde 92

- Verizon yüzde 92

- Uber yüzde 87


- Skype yüzde87

- Facebook yüzde 82

- BIGO LIVE yüzde 82

- Instagram yüzde 79

- Tinder yüzde 77

- Bumble yüzde 77

- Snapchat yüzde 77

- WhatsApp yüzde 77

- Zoom yüzde 77

- YouTube yüzde 77


Son Güncelleme: 01.06.2021 14:05
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Anahtar Kelimeler:
Akıllı Telefon Katili20 UygulamaFitbitMy Verizon
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