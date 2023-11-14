Akıllı telefonların tahtını sallayacak teknoloji geliyor

Bu yılın başından bu yana yapılan demolar ve iddialı açıklamaların ardından Humane AI Pin yakın zamanda resmi olarak piyasaya sürüldü. Humane, yapay zeka cihazları için geleceğin neler getireceğini gösteriyor ve akıllı telefonları AI Pinleriyle değiştirmeyi hedefliyor. Yapay zekaya sahip giyilebilir cihazların ekranı bulunmuyor ancak etkileşim öncelikle ses aracılığıyla gerçekleşiyor. Detaylar burada..

Humane AI Pin Tanıtımı Yapıldı





AI Pin aslında iki parçalı bir cihaz. Birinci parçanın kendisi kare şeklinde bir ana cihaz, ikinci parça ise giysiye veya yüzeylere takılabilen manyetik bir klips ve aynı zamanda bir pil. AI Pin'i kullanabilmek için abonelik sistemi gereklidir. Humane, T-Mobile ağı üstünden hücresel veri sağlayan bir abonelik için ayda 24 dolar ücret alıyor.

Teknik özelliklerine bakıldığında cihaz, henüz duyurulmamış bir Snapdragon işlemciden güç alıyor. Cihazda aynı zamanda ses kontrolü için bir mikrofon, görsel içerikler için bir kamera, kontrol için bir dokunmatik yüzey ve görüntüleri avucunuza ya da bir yüzeye yansıtabilen yerleşik bir projektör bulunmaktadır. Bütün bunlar üzerinden cihaz kontrol edilmektedir. Pimin kendisi yaklaşık olarak 34 gram ağırlığındadır ve pil güçlendirici denilen parçanın eklenmesiyle ağırlık 54 grama çıkmaktadır. Bu arada cihazın aynı zamanda dahili kamerası 13 MP'dir ve şimdilik yalnızca fotoğraf çekebilmektedir. Gelecekteki bir güncelleme aynı zamanda videoyu da destekleyecektir. Kayıt ise sesli komutlardan ziyade dokunmatik yüzey etkileşimini gerektiriyor. Kayıt başladığında, PIN'in "güven ışığı" yanıp sönerek sizin ve diğer herkesin verinin toplandığını bilmesini sağlamaktadır.





Bu ne işe yarıyor?

Pin'in ana rolü, şirketin AI Mic ismini verdiği yazılım aracılığı ile AI modellerine bağlanmaktır. Humane'nin basın açıklamasın içeriğinde Microsoft ve OpenAI'den bahsediliyor. Önceki raporlarda Pin'in öncelikle GPT-4 tarafından desteklendiğine işaret edilirken Humane Chat, GPT erişiminin aslında cihazda olduğunu doğruladı ve bunun temel özelliklerinden birisi olduğunu belirtiyor. Ancak cihazın Cosmos adı verilen işletim sistemiyle uygulamaları indirip yönetmenizi gerektirmek yerine sorgularınızı otomatik bir şekilde doğru araca yönlendirecek şekilde tasarlanmıştır. Bir nevi aracılık görevini üstlendiğini söyleyebiliriz.

AI Pin'in yapmak istediği şey aslında teknoloji arayüzündeki tüm dağınıklığı ortadan kaldırmaktır. Bu nedenle amaç bir ekran ya da onlarca hesabın yerine yalnızca Pin ile konuşup ona ne istediğinizi iletmektir.





Bunlar iyi lensler, ancak kamera gerçekte ne yapabilir? Humane'in tartıştığı özelliklerin çoğunun kurucu ortaklardan Imran Chaudhri'nin 2023'ün başlarında TED'de bir demoda gösterdiği özelliklerle aynıydı: Bunlar kısaca mesajlaşma ve sesli aramalarda; e-posta kutunuzu özetleyebilecek bir "bana yetişin" özelliği; beslenme bilgilerini bulmak için yiyecekleri bir kamerayla tarayın; ve gerçek zamanlı çeviri olarak özetleniyor.

Ancak bundan da öte, cihazın asıl amacının taşınabilir, yapay zeka desteği alan arama motoru olduğu görülüyor. Humane, AI Pin'i daha büyük proje başlangıcı olarak da görülmekte.. Bu temelde doğrudur ve yapay zeka modelleri geliştikçe bu cihaz özünde gelişecektir.





Humane AI Pin'in maliyeti ne kadar?

Önceki sızıntılara göre Humane AI Pin'in fiyatı 699 dolar olacak. Bu fiyata ek olarak, cihazı etkin olarak kullanmak ve oluşturduğunuz içeriği yönetmek için aylık 24 ABD doları değerinde bir T-Mobile aboneliği gerekmektedir. Cihaz, 16 Kasım'dan itibaren ön siparişe sunulacak, ancak cihazın 2024'ün başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.