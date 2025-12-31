Alanya TEKMER 1 Yılda 30 Teknoloji Girişimiyle Büyüyor

Alanya’nın teknoloji ve inovasyona açılan kapısı Alanya Teknoloji Geliştirme Merkezi (Alanya TEKMER), kuruluşunun birinci yılını girişimciler, akademisyenler ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla kutladı.

Kuruluş ve katılım

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öncülüğünde ve KOSGEB destekleriyle bir yıl önce faaliyete geçen Alanya TEKMER’in 1’inci yılına; ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Kılıç de katıldı. Programda yapılan konuşmalarda, üniversite-sanayi iş birliğinin bölgesel kalkınmadaki kritik rolüne vurgu yapıldı.

Akademik bilgi, teknolojik değere dönüşüyor

Akademik bilgi birikimini ticari değere dönüştüren bir köprü görevi üstlenen Alanya TEKMER, Alanya’nın geleneksel ekonomik gücünü teknoloji ve inovasyonla buluşturuyor. Merkez, girişimcilere yalnızca fiziksel ofis imkânı sunmakla kalmayıp; mentörlük, iş geliştirme, kuluçka destekleri ve devlet teşviklerine erişim danışmanlığı gibi hizmetlerle bütüncül bir ekosistem sağlıyor.

TR61 Bölgesi (Antalya, Isparta, Burdur) içinde teknolojinin güçlü destekçilerinden biri olma yolunda ilerleyen Alanya TEKMER, bölgedeki tersine beyin göçünü tetikleyen önemli bir yapı olarak öne çıkıyor. Merkez, girişimcilerin kendi şehirlerinde küresel ölçekte rekabet edebilecek projeler geliştirmesine zemin hazırlıyor.

Kısa sürede özellikle yazılım, makine, enerji ve biyoteknoloji alanlarına odaklanan Alanya TEKMER, bir yıl içinde bünyesindeki girişimci şirket sayısını 30’a çıkardı. Inspire IT, Armada Bilişim, İklim Global, Bidolumedya, ZKM Mühendislik Teknolojileri, Meticax, Tulpar Yazılım, Ay-Yıldız Savunma ve AR-GE gibi firmalar, merkezin sunduğu modern altyapı ve mentörlük destekleriyle küresel pazara yönelik projeler geliştiriyor.

"Hedef: Yerelden küresele"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya TEKMER’in ilk yılının başarılarla geride bırakıldığını belirterek yeni döneme daha büyük umutlarla baktıklarını söyledi. Rektör Türkdoğan, "Başarılı ilk yılını geride bırakan Alanya TEKMER, ikinci yılında yerelden küresele vizyonuyla hedeflerini büyütüyor. Yeni dönemde merkez uluslararası iş birliklerini artırarak girişimcileri global yatırımcı ağlarıyla buluşturmayı, savunma sanayi ve yazılımın yanı sıra turizm teknolojileri ve akıllı tarım alanlarında dikey hızlandırma programları başlatmayı, dijital göçmenler için cazibe merkezi (Digital Nomad Hub) olmayı hedefliyoruz. Alanya TEKMER ve Alanya TEKNOKENT AŞ ile artık şehrimiz yeni bir vizyonla bilim ve teknolojinin cazibe merkezlerinden birisi olmaya başlayacak. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Alanya TEKMER’in birinci yılda elde ettiği ivme, bölgesel kalkınma ve ekonomik dönüşüm hedefleri açısından dikkat çekici bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.

