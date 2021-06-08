Amazon çöktü mü? Bugün internet neden yavaş? Dünya genelinde internet sorunu

Amazon, Reddit ve Spotify gibi sitelerin kullanıcıları bugün sitelere girerken karşılarına çıkan hata ekranının nedenini araştırıyor. İşte dünyada yaşanan intenet sorununun nedeni…

Amazon çöktü mü?

Kıtalardan kesinti bilgisi

Amazon, CNN, Financial Times, New York Times, Bloomberg News, Twitch ile Reddit gibi geniş kullanıcı kitlesine sahip birçok web sitesi bugün çökerek erişim engeline neden oldu.

Newsweek haberine göre, son 1 saat içinde Avustralya, K. Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ile Çin’den yaşanan intenet kesintisinden dolayı rapor geldi.

Error 503 uyarısı

Birçok ülkede bulunan kullanıcıların karşısına bugün “Error 503” uyarısı çıktı. Erişim sıkıntısı yaşanan siteler içinde Amazon, Twitch, Reddit, Spotify ile PayPal’da bulunuyor.