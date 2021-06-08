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Amazon çöktü mü? Bugün internet neden yavaş? Dünya genelinde internet sorunu

Bugün dünya çapında kullanılan birçok uygulama ile siteye girişlerde yaşanan sorunun nedeni araştırılıyor. Vatandaşlar, bugün internet neden yavaş? Sorusuna yanıt ararken dünya genelinde yaşanan internet sorununun nedeni belli oldu. İşte detaylar…

08 Haziran 2021 Salı 18:32
Amazon çöktü mü? Bugün internet neden yavaş? Dünya genelinde internet sorunu
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Amazon, Reddit ve Spotify gibi sitelerin kullanıcıları bugün sitelere girerken karşılarına çıkan hata ekranının nedenini araştırıyor. İşte dünyada yaşanan intenet sorununun nedeni…

Amazon çöktü mü?


Amazon, CNN, Financial Times, New York Times, Bloomberg News, Twitch ile Reddit gibi geniş kullanıcı kitlesine sahip birçok web sitesi bugün çökerek erişim engeline neden oldu.

Kıtalardan kesinti bilgisi

Newsweek haberine göre, son 1 saat içinde Avustralya, K. Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ile Çin’den yaşanan intenet kesintisinden dolayı rapor geldi.

Error 503 uyarısı

Birçok ülkede bulunan kullanıcıların karşısına bugün “Error 503” uyarısı çıktı. Erişim sıkıntısı yaşanan siteler içinde Amazon, Twitch, Reddit, Spotify ile PayPal’da bulunuyor.


Son Güncelleme: 08.06.2021 18:32
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Amazon çöktü MüInternet Neden Yavaş IşliyorInternet Siteleri çöktü MüInternette Bir Sorun Mu Var
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