Amazon çöktü mü? Bugün internet neden yavaş? Dünya genelinde internet sorunu

Amazon, Reddit ve Spotify gibi sitelerin kullanıcıları bugün sitelere girerken karşılarına çıkan hata ekranının nedenini araştırıyor. İşte dünyada yaşanan intenet sorununun nedeni…
Amazon çöktü mü?
Kıtalardan kesinti bilgisi
Newsweek haberine göre, son 1 saat içinde Avustralya, K. Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ile Çin’den yaşanan intenet kesintisinden dolayı rapor geldi.
Error 503 uyarısı
Birçok ülkede bulunan kullanıcıların karşısına bugün “Error 503” uyarısı çıktı. Erişim sıkıntısı yaşanan siteler içinde Amazon, Twitch, Reddit, Spotify ile PayPal’da bulunuyor.
Son Güncelleme: 08.06.2021 18:32