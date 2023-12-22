AMD, Almanya’da iki yeni süper bilgisayar üretecek!

AMD, Almanya'da iki yeni süper bilgisayar kullanılacağını açıkladı. "Exascale Supercomputing Stuttgart'a Geliyor" başlıklı bir duyuru yapan AMD, biri mevcut bir sistemi 39 PFLOPS'a yükseltecek, diğeri ise mevcut Frontier süper bilgisayarına benzer bir exascale makine olmak üzere iki bilgisayar üretecek. Hunter ve Herder olarak adlandırılan bilgisayarlardan ilki 2025'te, ikincisi ise 2027'de faaliyete geçecek.

aksiyon.com.tr'nin haberine göre, iki yeni süper bilgisayar, Stuttgart Üniversitesi ile Hewlett Packard Enterprise arasında imzalanan yeni bir sözleşmeden kaynaklanıyor. Bu anlaşmaya göre kurum, mevcut Hawk süper bilgisayarını yükseltecek ve gelecekte Stuttgart'taki bir araştırma enstitüsü ve süper bilgisayar merkezi olan HLRS'ye ikinci bir sistem kuracak. Buradaki en büyük haber, AMD'nin CPU, GPU ve yüksek bant genişlikli belleği aynı pakette birleştiren yepyeni MI300A yongası için yapılan ilk süper bilgisayar sözleşmesi olması.





2027'YE KADAR ÇALIŞTIRILMAYACAK

Bu veri merkezi "APU'ları", merkezin 26 PFLOPS'luk mevcut amiral gemisi süper bilgisayarı Hawk'a girecek ki bu hiç de küçümsenecek bir şey değil. Bu bilgisayar 2020'de Top500 listesine 16 numaradan giriş yaptı, yani ne eski ne de yavaş. Bununla birlikte, bir PC'yi yükseltme isteğini kesinlikle anlıyoruz, bu yüzden bu yönden gelen bir gölge yok.

Hunter'ın 2025 yılına kadar faaliyete geçmesi beklense de, AMD hızlandırıcılarını kullanarak Herder adlı yeni bir Exascale sistemi de kuracak. Bu sistemin donanımı 2025'te belirlenecek. Bu nedenle, 2027'ye kadar çalıştırılmayacağı için MI300'ün bir sonraki yinelemesi ne olacaksa o olması muhtemel. AMD ayrıca şu anda dünyanın tek Exascale süper bilgisayarı olan ve 2022 Haziran'ında piyasaya çıkmasına rağmen Top500.org'daki podyumun en üst basamağında yer alan Frontier'e de güç veriyor. Hawk ve Hunter'ın aksine, bu mega sistem 2027'de standart olacağı varsayılan birincil hesaplama kaynağı olarak GPU'ları kullanacak. Merkez, CPU'lara kıyasla GPU'ların büyük ölçüde paralel tasarımının sağladığı avantajlar nedeniyle bu geçişi yaptığını söylüyor.