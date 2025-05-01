Anadolu Ajansı, TEKNOFEST KKTC'de Etkinlikte Hız Kazandırıyor

TEKNOFEST KKTC Başladı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) çerçevesinde Anadolu Ajansı, global iletişim ortağı olarak stant kurarak katılımcılara hitap ediyor.

Etkinlik Alanında Yoğun İlgi

Festival alanında yer alan Anadolu Ajansı stantı, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Katılımcılar, standı ziyaret ederek, Anadolu Ajansı’nın sunduğu çeşitli etkinlikler ve projeler hakkında bilgi alabiliyorlar.

Teknolojinin Kalbi KKTC'de Atıyor

TEKNOFEST, gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve inovasyonu teşvik etmeyi hedefliyor. Anadolu Ajansı'nın burada yer alması, medya ve teknoloji alanındaki etkileşimi artırıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) medya paydaşları arasında bulunan Anadolu Ajansı (AA), kurduğu stantla da festivaldeki yerini aldı. AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) medya paydaşları arasında bulunan Anadolu Ajansı (AA), kurduğu stantla da festivaldeki yerini aldı. AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.