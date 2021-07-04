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Android 12 alacak Xiaomi ve Redmi telefon modelleri açıklandı

Mobil iletişim sistemi olan ve yakın zamanda tanıtılan Android 12'nin yeni arayüzü Beta sürümü yayımlandı. Geçtiğimiz hafta ise Beta 2.1 güncellemesi geldi. Hangi Xiaomi ve Redmi telefon modelleri bu sürüme sahip olabileceğini içeriğimizde derledik.

04 Temmuz 2021 Pazar 19:15
Android 12 alacak Xiaomi ve Redmi telefon modelleri açıklandı
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Hayatımızın her alanında yer edinmiş teknolojinin büyük şirketlerinden olan Google’ın geçtiğimiz Mayıs ayında çıkarmış olduğu Android 12 sürümü hangi model akıllı telefonlara geleceği açıklandı. Google yeni arayüzü olan Android 12’yi Google I/O Etkinliği’nde tanıtarak beta sürümünü de kullanıcılarıyla paylaşmıştı. Geçtiğimiz hafta ise yeni arayüzü Beta 2.1 güncellemesini kullanıcılarıyla buluşturdular. Beta 2.1 sürümüyle giderilen hatalar ve yeni Wİ-Fİ güncellemesi, Pixel 3, 3a,4, 4a ve 5 model sahiplerini sevindirdi.

Kimler Android 12 güncellemesi alabilecek?

Önceki sürümlerde ekranı açma, ekranı kaydırma ve bildirim gösterme gibi birçok işlemde zorluk yaşayan kullanıcılar yeni gelen Beta 2.1 sürümü ile bu tür sorunlarla bir daha karşılaşmayacak.  Yeni arayüzde tanıtılmış olan kamera ve mikrofon izni simgelerinin bazı telefonlarda kaybolduğu gözlemlenmişti. Telefon yeniden başlatılana kadar devam eden bu soruna da Beta 2.1 sürümüyle çözüm getirdiler.


Android 12 güncellemesi alacak telefon modellerine dönecek olursak Çinli elektronik şirketi Xiaomi, daha yeni güncellemeyi alacak telefon modellerini açıklamadı. Fakat yeni güncellemeyi alabilecek bazı telefon modellerinin listelerini Xiaomiui Twitter hesabından paylaşımda bulunarak duyurdu.

Paylaşılan listeye bakıldığında güncelleme gelecek modeller; 2020 ve 2021’in tüm Mi serisine, Redmi Note 9, Redmi Note 10, Redmi 10, Redmi K30 ve Redmi K40. Aynı zamanda listede göründüğü üzere geleceği açıkça belirtilen üçüncü ve dördüncü nesil Black Shark oyun serisini de görmekteyiz. Alt markası olarak bildiğimiz Poco modellerine (Poco F3) de güncelleme gelecek.

Hangi modeller için akıllarda hala soru işareti var?

Xiaomi Mi 9, Mi CC9, Mi Note 10, Redmi K20, Redmi Note 8 ve Redmi 9 model telefon sahipleri yeni gelen Android 12 güncellemesini alıp almayacakları hala kesin değil. Aynı şekilde; Mi Note 10 Lite, Redmi 10X 4G, Redmi Note 9 (Global), Redmi Note 9 4G (Çin) ve Redmi Note 9T, Redmi 9 Power’da akıllarda soru işareti bırakıyor.

Android 12 güncellemesini alması olası Xiaomi (Mi ve Redmi) telefon modelleri listesi şöyle:

  • Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Xiaomi Mi 11 Pro
  • Xiaomi Mi 11
  • Xiaomi Mi 10 Ultra
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 10S
  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10i
  • Xiaomi Mi 10 Lite
  • Xiaomi Mi 10 Lite Zoom
  • Xiaomi Mi 10T
  • Xiaomi Mi 10T Pro
  • Xiaomi Mi 10T Lite
  • Xiaomi Mi Note 10
  • Xiaomi Mi Note 10 Pro
  • Xiaomi Mi Note 10 Lite
  • Redmi K40
  • Redmi K40 Pro
  • Redmi K40 Pro (Ultra)
  • Redmi K30
  • Redmi K30 Pro
  • Redmi  K30 Pro Zoom
  • Redmi K30 Ultra
  • Redmi K30S
  • Redmi K30 5G
  • Redmi K30i 5G
  • Redmi K30 5G Racing Edition
  • Xiaomi-Redmi Note 10
  • Xiaomi-Redmi Note 10 5G
  • Xiaomi-Redmi Note 10 Pro (Hindistan/Global)
  • Xiaomi-Redmi Note 10 Pro Max
  • Xiaomi-Redmi Note 10 Note 10S

Son Güncelleme: 04.07.2021 19:15
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Anahtar Kelimeler:
GoogleXiaomiRedmiAndroid 12
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