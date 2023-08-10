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Android 14 testleri başladı! Bu telefonları kullananlar şanslı: Yakın zamanda geliyor!

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Android 14 testleri başladı! Bu telefonları kullananlar şanslı: Yakın zamanda geliyor!
Android 14 işletim sistemi ile ilgili müjdeler geldi. Testler başladı. Bu telefonlarda deneniyor! Tüm detaylar haberimizde.

Android 14 sistemiyle ilgili test sürüşleri devam ediyor! Yakında bütün cihazlarda kullanılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANDROİD 14 TESTLERİ BAŞLADI

Google Android 14 testlerine devam ediyor. Bir senedir testleri devam eden işletim sisteminin yakın zamanda bütün Android cihazlara gelmesi bekleniyor. Google sonrasında Xiaomi markası da Android 14 testlerine başladı. Android 14 için beta sürümü yayınlandı ve bazı modeller güncellemeyi yapmaya başladı. 

android 14 testleri de başladı

9 Ağustos tarihinden itibaren Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Mi Pad 6 modeller Android 14 beta güncellemesini almaya başladı. Yeni güncellemede birçok sistem sorunlarının düzeltildiği ve yazı tipi ile ilgili çözüm geldiği, yeni animasyonlar eklendiği ve gizlilik yükseltmeleri yapıldığı açıklandı. 11 Mayıs tarihinde bahsi geçen üç model Beta 1 sürümü kullanıyordu. Beta sürüme katılmak için cihazın ön yükleyici kilidinin açılmadı, Xiaomi topluluğundan donanım yazılım paketinin indirilmesi ve TWRP veya alternatif yöntemle güncellemenin yüklenmesi gerekiyor. Android 14 test sürümleri Çin'de kullanılmaya başlandı. 

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