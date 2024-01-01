Android telefon, tablet kullanıcıları banka hesaplarınızı hemen kontrol edin

Uzmanlar, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonları hedef alan yeni zararlı yazılımların tespit edildiğini açıkladı. Bu zararlı yazılımlar, kullanıcıların parmak izi ve yüz tanıma sistemleri gibi biyometrik verilerini ele geçirerek şifre ve diğer hassas bilgilerini çalmayı amaçlıyor. Bu tür saldırılar sonucunda hackerlar, kullanıcıların banka hesaplarını boşaltabilir ve çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunabilir.

Bu zararlı yazılımların özellikle Android işletim sistemine sahip cihazları hedef aldığı belirtiliyor. Chameleon Android banka virüsü olarak bilinen bu tür zararlı yazılımların, sahte banka şubesi gibi görünen web sayfaları oluşturarak kullanıcıları kandırdığı ve gerekli izinleri aldıktan sonra bilgilere ulaştığı ifade ediliyor.

Uzmanlar, bu tür siber saldırılardan korunmak için şu önerilerde bulunuyor:

1. **Resmi Uygulama Mağazaları:** Uygulamaları resmi mağazalardan indirin (Google Play Store, Amazon App Store vb.). Bu mağazalardan indirilen uygulamalar genellikle güvenlik testlerinden geçirilmiş ve daha güvenlidir.

2. **Güncel Yazılım:** Cihazınızdaki işletim sistemini ve uygulamaları düzenli olarak güncelleyin. Güncellemeler, güvenlik açıklarını kapatmaya yardımcı olabilir.

3. **Antivirüs Yazılımı:** Güvenilir bir antivirüs veya güvenlik yazılımı kullanarak cihazınızı koruyun. Bu yazılımlar, zararlı yazılımları tespit edip engelleyebilir.

Bu önlemler, kullanıcıların mobil cihazlarını siber tehditlere karşı daha güvenli hale getirmelerine yardımcı olabilir.