Antalya'da 8. Akdeniz Bilişim Zirvesi Başladı

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Teknokent ev sahipliğinde düzenlenen 8. Akdeniz Bilişim Zirvesi, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Zirvenin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, teknolojinin günümüzdeki önemine ve Türkiye'nin bu alandaki hedeflerine değindi.

Türkiye'yi Teknoloji Üretiminde Bir Merkez Haline Getirmek

Gönüllü, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda Türkiye'nin her alanda dönüşüm ve gelişim sağladığını vurguladı. "Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar hayata geçirdiğimiz reformlarla Türkiye Yüzyılı altyapısını güçlendirdik" diyen Gönüllü, güçlü sanayi altyapısının Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacak projelerin temeli olduğunu ifade etti.

Yüksek Teknoloji Yatırım Programı

Bakan Yardımcısı Gönüllü, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın tanıtımını yaparak, bu programın 2030 yılına kadar 30 milyar dolarlık bir teknoloji yatırımı öngördüğünü söyledi. Dijital teknolojiler, mobilite ve yeşil enerji gibi kritik alanları kapsayan bu yatırımın, Türkiye'yi küresel düzeyde avantajlı bir konuma getireceğini belirtti.

Yapay Zeka ve Teknoloji Girişimciliği

Gönüllü, Türkiye'nin yapay zeka ekosistemini geliştirmek için çeşitli adımlar attıklarını dile getirerek, dil modeli gibi projeler üzerinde çalışmalara hız verdiklerini açıkladı. Ayrıca, pandemi sonrası teknoloji girişimciliğinin daha önceki dönemlere göre altın çağını yaşadığını belirtti.

Uzay Çalışmaları ve Gelecek Hedefleri

Uzay bilimleri konusunda önemli gelişmelere de değinen Gönüllü, Ay Araştırma Programı kapsamında Türkiye'nin hedeflerini ve uluslararası uzay çalışmalarındaki yerini aktardı. Türk astronot Tuva Cihangir Atasever de, Ay'a olan ilginin insanlığın yeni keşif noktası olduğunu vurguladı.

Zirvede ayrıca 23 üniversiteden sektör liderleri ve akademisyenler bir araya gelerek bilişim teknolojileri, dijital dönüşüm ve inovasyon konularında paneller, seminerler ve atölye çalışmaları gerçekleştirecekler. Etkinlik, bugün sona erecek.

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Teknokent ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi başladı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, açılış töreninde konuşma yaptı.

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Teknokent ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi başladı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, açılış töreninde konuşma yaptı.