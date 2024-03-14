AnTuTu, ocak ayının en hızlı Android telefonlarını açıkladı

AnTuTu, akıllı telefonları kapsamlı testlerle değerlendirerek, şubat ayının en üst düzey Android cihazlarını sıraladı. Uluslararası pazarda öne çıkan bu listeye göre, bazı üst seviye modellerin beklenenin altında performans sergilediği gözlemlendi. Şu anda dünya çapında mobil pazarın zirvesinde yer alan en güçlü Android telefonlar nelerdir? İşte AnTuTu’nun belirlediği en hızlı Android amiral gemisi telefonların güncel listesi.





AMİRAL GEMİSİ TELEFONLARIN EN HIZLILARI BELİRLENDİ

AnTuTu’nun en hızlı Android telefonlar sıralamasında bu ay da Qualcomm öne çıktı. MediaTek ve Samsung’un (kendi üretimi telefonlarda) geride bırakıldığı listede, 10 cihazın 8’inde Qualcomm imzası görüldü. Şubat ayı sonuçlarına göre, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Nubia Red Magic 9 Pro, en hızlı Android amiral gemisi unvanını az bir farkla elde etti. Telefon, toplamda 2,094,323 puanla zirvede yer alırken, 2,027,324 puanla iQOO 12 onu izledi.

AnTuTu’nun en hızlı Android telefonlar listesinde üçüncü pozisyonu 1,916,019 puanla OnePlus 12 alıyor. Dördüncü sıra ise 1,834,040 puan toplayan Galaxy S24 Ultra’ya ait. Beşinci sıradaki yerini 1,706,838 puan ile Galaxy S24+ koruyor.

AnTuTu’nun Şubat ayı performans değerlendirmesinde,