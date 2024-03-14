AnTuTu, ocak ayının en hızlı Android telefonlarını açıkladı

AnTuTu, akıllı telefonları kapsamlı testlerle değerlendirerek, şubat ayının en üst düzey Android cihazlarını sıraladı. Uluslararası pazarda öne çıkan bu listeye göre, bazı üst seviye modellerin beklenenin altında performans sergilediği gözlemlendi. Şu anda dünya çapında mobil pazarın zirvesinde yer alan en güçlü Android telefonlar nelerdir? İşte AnTuTu’nun belirlediği en hızlı Android amiral gemisi telefonların güncel listesi.
AMİRAL GEMİSİ TELEFONLARIN EN HIZLILARI BELİRLENDİ
AnTuTu’nun en hızlı Android telefonlar sıralamasında bu ay da Qualcomm öne çıktı. MediaTek ve Samsung’un (kendi üretimi telefonlarda) geride bırakıldığı listede, 10 cihazın 8’inde Qualcomm imzası görüldü. Şubat ayı sonuçlarına göre, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Nubia Red Magic 9 Pro, en hızlı Android amiral gemisi unvanını az bir farkla elde etti. Telefon, toplamda 2,094,323 puanla zirvede yer alırken, 2,027,324 puanla iQOO 12 onu izledi.
AnTuTu’nun en hızlı Android telefonlar listesinde üçüncü pozisyonu 1,916,019 puanla OnePlus 12 alıyor. Dördüncü sıra ise 1,834,040 puan toplayan Galaxy S24 Ultra’ya ait. Beşinci sıradaki yerini 1,706,838 puan ile Galaxy S24+ koruyor.
AnTuTu’nun Şubat ayı performans değerlendirmesinde,
- Red Magic 9 Pro, Snapdragon Gen3 işlemci, 16GB RAM ve 512GB depolama kapasitesiyle 2,094,323 puan alarak zirvede yer aldı.
- Onu, aynı işlemci ve bellek özelliklerine sahip iQOO 12, 2,027,324 puanla takip etti.
- OnePlus 12, Snapdragon Gen3, 12GB RAM ve 256GB depolama ile 1,916,019 puanla üçüncü sırada konumlandı.
- Snapdragon Gen3 işlemcili ve 1024GB depolama alanına sahip Galaxy S24 Ultra, 1,834,040 puanla dördüncü oldu.
- Exynos 2400 işlemcili Galaxy S24+ ise 12GB RAM ve 512GB depolama ile 1,706,838 puanla beşinci sıraya yerleşti.
- Aynı işlemciye fakat 8GB RAM ve 256GB depolama ile donatılmış Galaxy S24, 1,577,124 puanla altıncı sırada.
- Snapdragon Gen2 işlemcili Mi 13, 8GB RAM ve 256GB depolama ile 1,523,953 puan alarak yedinci,
- Galaxy S23 Ultra ise 12GB RAM ve 512GB depolama ile 1,507,206 puanla sekizinci sırada.
- Dokuzuncu sırada Galaxy S23+, Snapdragon Gen2 işlemci, 8GB RAM ve 256GB depolama ile 1,493,262 puan topladı.
- Listeyi tamamlayan Galaxy S23, aynı işlemci ve bellek kapasitesiyle 1,448,176 puanla onuncu sırada yer aldı.