App Store’daki değişiklikler ‘yeni bir düşüş’ mü?

Spotify CEO'su Daniel Ek, Apple'ın yeni App Store değişikliklerinin 'yeni bir düşüş' olduğunu söyledi. İşte merak edilenler...

App Store’daki değişiklikler ‘yeni bir düşüş’ mü?
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Apple'ın yeni uygulama dağıtım politikalarından memnun olmayan yöneticilerin listesi büyümeye devam ediyor. Spotify CEO'su Daniel X'te paylaşılan bir yazıda Apple'ın yaptığı değişikliklerin "onlar için bile yeni bir düşüş seviyesini temsil ettiğini söyledi.

Bu açıklama, Spotify'ın iPhone üreticisini "kuralların kendileri için geçerli olmadığını düşünüyorlarmış" gibi davranmaya çağıran bir bildiri yayınlamasının ardından geldi.

Apple, iOS 17.4'ü yayınladıktan sonra ilk kez geliştiricilerin üçüncü taraf pazar yerlerinde uygulama oluşturmasına ve dağıtmasına izin vereceğini duyurdu. Değişiklikler yalnızca, Apple'ı teknoloji devlerinin dijital ekonomi üzerindeki kontrolünü azaltmayı amaçlayan bir Avrupa yasası olan Dijital Piyasalar Yasası'na uymaya zorlayan AB'de yürürlüğe girecek.

Bu, dağıtım için daha fazla kanal açacağı için uygulama geliştiricileri için bir zafer gibi görünse de, çoğu kişi Apple'ın yalnızca hangi üçüncü taraf pazar yerlerinin kendi sisteminde yer alacağı konusunda kontrolü elinde tutmakla kalmayıp, aynı zamanda bu diğer pazar yerlerindeki indirmeler için de ücret talep edeceğinden şikayet ediyor.

spotify

APPLE, SPOTİFY’İ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK

Spofity’ın CEO’su, Apple'ın Dijital Piyasalar Yasası'na tepkisinin "çarpıtma konusunda bir ustalık sınıfı" olduğunu söyledi.

Apple'ın yeni değişikliklerine göre, bir milyondan fazla indirilen uygulamaların yıllık her ilk yükleme için bir "çekirdek teknoloji ücreti" ödemesi gerekecek. Bu durum, Ek'in AB'de 100 milyondan fazla indirildiğini söylediği Spotify gibi bir uygulamayı savunulamaz bir duruma sokuyor. Zira yeni müşteri edinme maliyetini büyük ölçüde artırıyor.

Spotify yaptığı açıklamada bu ücreti "açık ve basit bir gasp" olarak nitelendirdi. Şirket, bu ücretin geliştiricilere, potansiyel start-up'lara ve Apple'a ödeme yapacak parası olmayan ücretsiz uygulama sunanlara özellikle de uygulamaları aniden viral hale gelirse zarar vereceğini söylüyor.

Ek, bunun Spotify gibi milyarlarca dolarlık bir şirketin bile kârlı kalabilmek için statükoya bağlı kalması gerektiği anlamına geldiğini söyledi.

Apple ise yaptığı açıklamada, dünyanın en başarılı müzik akışı uygulaması olarak kabul ettiği Spotify da dahil olmak üzere geliştiricileri desteklemeyi amaçladığını söyledi.

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