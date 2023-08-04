Apple durdu durdu gece yarısı bombayı patlattı! iPhone 15'in fiyatı ilk kez sızdı: Araba mı telefon mu çelişkisi başladı

Apple, teknoloji dünyasında heyecanla beklenen iPhone 15 serisi ile kullanıcılarına sıra dışı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Dört farklı modelden oluşması beklenen bu yeni seri, iddialı özellikleri ve fiyatlandırmasıyla adından söz ettirecek.



SATIŞ FİYATI 1299 DOLAR OLACAK

Teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone 15 serisi, ünlü teknoloji editörü ve Wall Street analisti Dan Ives'in paylaştığı bilgilere göre fiyatlarında büyük bir sürpriz yapacak. Yeni serinin, önceki modellere göre 200 dolara kadar zamla satışa sunulacak olması, serinin büyük beklentilerle karşılandığının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

IPHONE 15 FİYAT LİSTESİ





Kullanıcıların ilgisini çekecek pek çok özelliği barındıran iPhone 15 serisi, USB Type-C port yuvası, periskop lens teknolojisi ve Apple imzalı yonga seti gibi yenilikçi özelliklerle donatılmış durumda. Ayrıca, tüm modellerde bulunan Dynamic Island özelliği, kullanıcı deneyimini daha da geliştirecek.



Eylül ayında gerçekleşmesi beklenen tanıtım etkinliğinde, iPhone 15 serisinin tüm detayları netleşecek ve merakla bekleyen kullanıcılar, bu yeni seriyi heyecanla deneyimlemeyi bekliyor. Apple'ın iPhone 15 serisi ile akıllı telefon pazarında yeni bir rekabet başlatacağı ve kullanıcılara üst düzey bir deneyim sunacağı kesinlik kazanmış durumda.